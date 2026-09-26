Potret Hyoyeon SNSD Liburan di Bali bak Warga Lokal: Gokil Pemandangannya!

MEMBER Girls' Generation atau SNSD, Hyoyeon, kembali mencuri perhatian penggemar Indonesia. Kali ini, idol asal Korea Selatan tersebut terlihat menikmati waktu liburan di Bali.

Momen tersebut dibagikan melalui media sosial dan memperlihatkan Hyoyeon menikmati suasana Pulau Dewata dengan gaya yang santai. Tak terlihat kesan berlebihan, Hyoyeon justru tampil kasual dan menikmati berbagai momen selama berada di Bali.

1. Tampil Santai saat Liburan

Dalam sejumlah potret yang dibagikan, Hyoyeon terlihat mengenakan busana kasual yang cocok dengan suasana liburan. Dia memakai celana pendek hitam dan juga crop top berkelir hitam putih.

Gaya tersebut membuat penampilan Hyoyeon terlihat santai dan seolah sedang menikmati Bali seperti wisatawan pada umumnya. Ia juga tampak mengabadikan sejumlah momen, mulai dari berenang, berjemur di pantai, hingga menyantap makanan di Indonesia.