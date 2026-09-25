5 Tanaman Hias yang Bisa Jadi Teman Self-Care, Pilih Sesuai Kondisi Hati

MERAWAT tanaman di rumah bukan sekadar jadi hiasan. Kamu juga bisa menjadikannya sebagai teman self-care atau perawatan diri.

Mungkin awalnya menanam tanaman di rumah bertujuan untuk menghias sudut kecil lewat daun lebat dan beberapa sukulen. Hal ini memang bisa menambah aksesori dan menghidupkan suasana di rumah.

Dilansir dari Health Line, berikut 5 tanaman hias yang bisa jadi teman self-care kamu. Kamu bisa menemukan tanaman yang paling cocok dengan kepribadianmu.

1. Lidah Buaya, Pengingat untuk Melepaskan Hal yang Tidak Lagi Dibutuhkan

Lidah buaya mungkin menjadi tanaman hias favorit karena memiliki banyak manfaat dan sangat mudah dirawat. Jika kamu adalah tipe orang yang banyak memberi, lidah buaya mungkin bisa menjadi pasangan yang sempurna.

Meskipun kamu bisa memanfaatkan daunnya sebagai bahan untuk perawatan kulit, lidah buaya juga merupakan tanaman yang dapat membantu menyegarkan udara di sekitarnya. Tanaman ini dikenal sebagai salah satu tanaman yang dapat membantu menyerap senyawa tertentu di dalam ruangan.

2. Lavender, Pengingat untuk Beristirahat dan Menenangkan Diri

Tanaman ini sangat memanjakan mata dan memiliki aroma yang menyenangkan. Lavender juga menjadi salah satu tanaman yang populer digunakan dalam aromaterapi. Apabila kamu sering lupa untuk bersantai dan meluangkan waktu untuk diri sendiri, lavender sangat cocok dengan kamu.

Aroma lavender dapat membantu menciptakan suasana yang lebih tenang bagi sebagian orang. Pejamkan mata sejenak dan tarik napas dalam-dalam setiap kali kamu merasa kewalahan atau ingin bersantai sebelum tidur.