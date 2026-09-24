Tanaman Layu? Cuma Butuh Bahan-bahan Ini agar Bisa Segar Lagi

JAKARTA - Punya tanaman di rumah memang bisa membuat suasana terasa lebih segar. Namun, merawatnya tak selalu mudah. Ada kalanya tanaman tiba-tiba layu, daun menguning, pertumbuhannya terhenti, atau bahkan muncul jamur di permukaan tanah.

Sebelum buru-buru membuang tanaman yang terlihat sekarat atau membeli pupuk khusus, coba cek dapur. Beberapa bahan yang biasanya dianggap sebagai sisa makanan ternyata bisa dimanfaatkan untuk membantu merawat tanaman lho!

Solusi Tanaman Layu

Menurut Times of India, sejumlah masalah tanaman bisa berkaitan dengan kurangnya nutrisi tanah, kelembapan yang tidak seimbang, hingga gangguan jamur. Beberapa bahan dapur berikut bisa dimanfaatkan sebagai perawatan sederhana.

1. Kulit pisang

Jangan langsung buang kulit pisang setelah buahnya dimakan. Kulit pisang bisa dimanfaatkan untuk menambah nutrisi pada tanah.

Caranya gampang. Potong kulit pisang menjadi bagian-bagian kecil, kemudian kubur di lapisan atas tanah. Kulit tersebut nantinya akan terurai dan melepaskan nutrisi ke sekitar akar tanaman.

Jika ingin cara yang lebih praktis, rendam dua hingga tiga kulit pisang dalam wadah berisi air selama sekitar 48 jam. Setelah itu, gunakan air rendamannya untuk menyiram tanaman setiap beberapa minggu.

2. Ampas kopi