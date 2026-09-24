4 Tanaman yang Bisa Tumbuh Subur di Dapur, Bikin Lebih Asri

MENEMPATKAN tanaman di dapur memiliki banyak manfaat praktis dan tidak hanya berfungsi sebagai penyegar ruangan. Kamu bisa mendapat udara yang lebih bersih, membuat tampilan dapur yang lebih hidup, hingga memiliki bahan masakan segar sepanjang tahun dengan memilih tanaman yang tepat.

Namun, perlu diingat, tidak semua tanaman akan tumbuh subur di dapur. Setiap ruangan memiliki pencahayaan, kelembapan, dan suhu yang berbeda-beda.

Berikut empat tanaman yang populer ditanam di dapur, dikutip dari The Spruce:

1. Sirih Gading

Sirih gading merupakan salah satu tanaman yang paling mudah dirawat. Tanaman ini dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi pencahayaan dan termasuk tanaman yang tidak membutuhkan banyak air.

Selain itu, sirih gading juga cocok dijadikan tanaman gantung. Alhasil, kamu tidak perlu membutuhkan banyak ruang untuk menanamnya.

Daun sirih gading umumnya berwarna hijau hingga kuning dengan corak seperti marmer. Kamu cukup menggunakan tanah yang kaya akan bahan organik sebagai media tanam agar tanaman tetap subur.

2. Tanaman Herbal

Tidak ada yang lebih baik daripada memasak dengan tanaman herbal yang segar, organik, dan ditanam oleh diri sendiri. Selama dapur kamu mendapat sinar matahari langsung yang cukup, tanaman herbal akan tumbuh dengan mudah.

Beberapa jenis tanaman herbal yang bisa kamu tanam di dapur, antara lain daun bawang, mint, basil, oregano, dan ketumbar.