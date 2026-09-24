Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Tanaman yang Bisa Tumbuh Subur di Dapur, Bikin Lebih Asri

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Jum'at, 25 September 2026 |07:05 WIB
4 Tanaman yang Bisa Tumbuh Subur di Dapur, Bikin Lebih Asri
Tanaman di dapur. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENEMPATKAN tanaman di dapur memiliki banyak manfaat praktis dan tidak hanya berfungsi sebagai penyegar ruangan. Kamu bisa mendapat udara yang lebih bersih, membuat tampilan dapur yang lebih hidup, hingga memiliki bahan masakan segar sepanjang tahun dengan memilih tanaman yang tepat.

Namun, perlu diingat, tidak semua tanaman akan tumbuh subur di dapur. Setiap ruangan memiliki pencahayaan, kelembapan, dan suhu yang berbeda-beda.

Berikut empat tanaman yang populer ditanam di dapur, dikutip dari The Spruce:

1. Sirih Gading

Sirih gading. (Foto: dok Pinterest)

Sirih gading merupakan salah satu tanaman yang paling mudah dirawat. Tanaman ini dapat beradaptasi dengan berbagai kondisi pencahayaan dan termasuk tanaman yang tidak membutuhkan banyak air.

Selain itu, sirih gading juga cocok dijadikan tanaman gantung. Alhasil, kamu tidak perlu membutuhkan banyak ruang untuk menanamnya.

Daun sirih gading umumnya berwarna hijau hingga kuning dengan corak seperti marmer. Kamu cukup menggunakan tanah yang kaya akan bahan organik sebagai media tanam agar tanaman tetap subur.

2. Tanaman Herbal

Apa Saja Tanaman Herbal yang Dapat Mencegah Corona COVID-19?

Tidak ada yang lebih baik daripada memasak dengan tanaman herbal yang segar, organik, dan ditanam oleh diri sendiri. Selama dapur kamu mendapat sinar matahari langsung yang cukup, tanaman herbal akan tumbuh dengan mudah.

Beberapa jenis tanaman herbal yang bisa kamu tanam di dapur, antara lain daun bawang, mint, basil, oregano, dan ketumbar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Asri Dapur Subur Tanaman
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/06/612/3018007/tanaman-dapat-perkataan-baik-pasti-tumbuh-subur-benarkah-OHBB5fmwbM.jpg
Tanaman Dapat Perkataan Baik Pasti Tumbuh Subur, Benarkah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/02/612/2893615/8-manfaat-hidroponik-untuk-manusia-dan-lingkungan-lebih-cepat-panen-salah-satunya-NIAltmBhhh.jpg
8 Manfaat Hidroponik untuk Manusia dan Lingkungan, Lebih Cepat Panen Salah Satunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/05/612/2877126/tahukah-kamu-begini-loh-bentuk-pohon-pertama-di-dunia-6SdczvYyln.jpg
Tahukah Kamu, Begini Loh Bentuk Pohon Pertama di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/612/2861021/turunkan-polusi-udara-di-rumah-coba-tanam-5-tanaman-ini-deh-OLztANMi9m.jpg
Turunkan Polusi Udara di Rumah, Coba Tanam 5 Tanaman Ini Deh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/612/2817822/hari-keanekaragaman-hayati-sedunia-2023-brin-sebut-1070-tanaman-terancam-punah-s5biMVtMOg.JPG
Hari Keanekaragaman Hayati Sedunia 2023, BRIN Sebut 1070 Tanaman Terancam Punah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/06/612/2776278/ilmuwan-temukan-anggrek-langka-di-lereng-bukit-ketinggian-1-300-meter-YLbwcwX7Qi.jpg
Ilmuwan Temukan Anggrek Langka di Lereng Bukit Ketinggian 1.300 Meter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement