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Viral! Para Orang Tua Ini Keren Banget, Spill Dana Pendidikan Anak demi Masa Depan Gemilang

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 22 September 2026 |06:05 WIB
Viral! Para Orang Tua Ini Keren Banget, <i>Spill</i> Dana Pendidikan Anak demi Masa Depan Gemilang
Dana pendidikan anak. (Foto: dok Tangkapan Layar Threads)
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JAKARTA - Viral di media sosial Threads seorang netizen membagikan postingan dana pendidikan anak sejak sang buah hati masih kecil. Dana tersebut berupa portofolio investasi senilai ratusan juta rupiah.

Dalam captionnya, akun anom_priagung ini menulis, “Niatnya sih buat pendidikan anak2, meskipun masih SD.”

Unggahan tersebut disukai oleh 10 ribu netizen dan menuai respons positif. Beberapa netizen lainnya pun ikut membagikan postingan investasi pendidikan anak, mulai dari puluhan hingga miliaran juta rupiah. Tak hanya itu, unggahan itu juga banjir komentar dari beberapa netizen.

“im so proud of you mas/mbak. thank you for giving the best life for your child. lancar2 yaa rezeki nyaaa sehat selalu sekeluargaaa,” tulis akun syenalari***.

“Tetap semangat nabung buat anak walaupun anaknya belum hadir, Doain aku ya temen temen semoga aku segera hamil,” kata akun diajeng***.

“Kerennnn klean, aku baru ini. Anak usia 3th. Rencana buat nanti smp-kuliah,” akun ekariz*** ikut berkomentar.

Selain memantau tumbuh kembang kesehatan anak, tentunya penting bagi orang tua mempersiapkan dana pendidikan anak agar kelak buah hati memiliki masa depan yang gemilang. 

(Agustina Wulandari )

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