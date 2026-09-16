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Mengenal Keindahan Kepulauan Seribu: Pulau-Pulau Eksotis dan Kekayaan Alamnya

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |12:05 WIB
Mengenal Keindahan Kepulauan Seribu: Pulau-Pulau Eksotis dan Kekayaan Alamnya
Kepulauan Seribu. (Foto: Pemprov DKI Jakarta)
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KEPULAUAN Seribu merupakan salah satu kawasan kepulauan yang berada di bagian utara Jakarta. Kawasan ini terdiri dari banyak pulau dengan keindahan alam yang beragam.

Laut yang jernih, pantai berpasir putih, terumbu karang, serta berbagai jenis biota laut menjadi daya tarik utama Kepulauan Seribu. Keindahan tersebut menjadikan Kepulauan Seribu sebagai salah satu tujuan wisata bahari yang banyak dikunjungi masyarakat.

Kepulauan Seribu pun memiliki banyak pulau yang tersebar di wilayah perairan utara Jakarta. Setiap pulau mempunyai keindahan dan keunikan masing-masing. Beberapa pulau yang cukup dikenal. Apa saja?

1. Pulau Pramuka

Pulau Pramuka

Pulau Pramuka merupakan salah satu pulau utama di Kepulauan Seribu Utara sekaligus pusat pemerintahan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Pulau ini memiliki lingkungan permukiman yang cukup ramai dan menjadi salah satu tujuan wisata yang banyak dikunjungi.

Dari Jakarta, perjalanan menuju Pulau Pramuka umumnya memerlukan waktu sekitar 1,5–2 jam dengan kapal, tergantung pelabuhan dan kondisi perjalanan. Wisata unggulan di Pulau Pramuka adalah wisata konservasi penyu, snorkeling, diving, dan wisata bahari.

Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan laut serta mengenal kegiatan pelestarian lingkungan. Pulau Pramuka juga berada dekat dengan kawasan Taman Nasional Kepulauan Seribu, sehingga memiliki nilai penting bagi wisata alam dan konservasi.

2. Pulau Tidung

Atap Dermaga Jembatan Cinta Pulau Tidung Roboh Usai Diterjang Angin Kencang

Pulau Tidung merupakan salah satu destinasi wisata yang paling dikenal di Kepulauan Seribu Selatan. Pulau ini terdiri dari Pulau Tidung Besar dan Pulau Tidung Kecil yang dihubungkan oleh Jembatan Cinta.

Dari Jakarta, perjalanan menuju Pulau Tidung biasanya memerlukan waktu sekitar 1,5 jam, tergantung jenis kapal dan pelabuhan keberangkatan. Jakarta Tourism  Wisata unggulan Pulau Tidung adalah Jembatan Cinta, snorkeling, bersepeda, wisata pantai, dan olahraga air.

Jembatan Cinta menjadi salah satu ikon pulau karena menawarkan pemandangan laut dari atas jembatan. Kawasan Tidung dan Payung juga tercatat sebagai salah satu kelompok objek wisata unggulan Kepulauan Seribu.

3. Pulau Pari

Pulau Pari (ig @pulaupari_jakarta)

Pulau Pari merupakan pulau wisata di Kepulauan Seribu Selatan yang terkenal dengan pantainya. Pulau ini dapat dicapai dari Jakarta dengan perjalanan kapal sekitar 1–1,5 jam.

Wisata unggulan Pulau Pari adalah Pantai Pasir Perawan, snorkeling, bersepeda, wisata mangrove, dan menikmati keindahan pantai. Pantai Pasir Perawan menjadi salah satu daya tarik utama karena memiliki pasir yang indah dan perairan yang relatif tenang. Pulau Pari juga termasuk objek wisata dengan jumlah kunjungan yang cukup tinggi dalam data pariwisata Kepulauan Seribu.

 

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