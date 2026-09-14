Udara Rumah Terasa Pengap? Coba Letakkan 5 Tanaman Hias Ini

JAKARTA - Tanaman hias bukan cuma berfungsi sebagai dekorasi rumah agar terlihat lebih segar dan cantik. Beberapa jenis tanaman ternyata juga bisa meningkatkan kualitas udara di dalam ruangan dengan menyaring sejumlah zat berbahaya.

Keberadaan tanaman di dalam rumah juga bisa menyulap suasana jadi terasa lebih sejuk, nyaman, dan menenangkan. Tenang, kamu tak perlu menjadi ahli berkebun untuk merawatnya. Dengan memilih tanaman yang tepat dan perawatan sederhana, kualitas udara di dalam rumah bisa lebih terjaga.

5 Tanaman Hias yang Bikin Rumah Lebih Sejuk

Berikut lima tanaman yang bisa jadi pilihan untuk bantu mengurangi polusi udara di dalam ruangan yang dilansir dari The Times of India.

1. Lidah Mertua

Lidah mertua atau snake plant merupakan salah satu tanaman yang terkenal mudah dirawat. Tanaman ini cukup tahan terhadap kondisi minim cahaya dan tak butuhkan terlalu banyak air.

Selain tampilannya yang menarik, lidah mertua juga dikenal mampu membersihkan udara. Tanaman ini disebut mampu menyerap sejumlah zat kimia berbahaya, seperti formaldehida, benzena, dan trikloroetilena.