Potret Adhisty Zara Tampil Anggun dengan Gaun Mermaid saat Foto Maternity

Potret Adhisty Zara Tampil Anggun dengan Gaun Mermaid saat Foto Maternity (Foto: Instagram)

JAKARTA — Adhisty Zara membagikan potret maternity dengan tampilan elegan saat memamerkan baby bump dalam balutan gaun bergaya mermaid. Tak sendiri, sejumlah foto tersebut juga memperlihatkan kebersamaannya dengan sang suami dalam momen penuh kehangatan.

Foto maternity itu diunggah langsung oleh Zara melalui akun Instagram pribadinya, @zaraadhsty.

Dalam lima slide foto yang dibagikan, Zara tampak mengenakan busana bernuansa hitam dengan desain bergaya putri duyung (mermaid dress) yang mengekspos perut hamilnya. Beberapa foto juga memperlihatkan Zara didampingi sang suami yang mengenakan setelan jas hitam.

Pada foto slide pertama, Zara berpose tegak menghadap kamera sembari memegang perutnya yang mulai membesar dengan kedua tangan.

Sementara itu, pada slide kedua, Zara berdiri menyamping sambil menyentuh leher dan perutnya. Pose tersebut memperlihatkan siluet kehamilannya dari samping.