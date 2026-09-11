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Potret Artis yang Ikut Tren Foto 80an, Gaya Vintage Jadi Sorotan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 12 September 2026 |11:06 WIB
Potret Artis yang Ikut Tren Foto 80an, Gaya Vintage Jadi Sorotan
Artis yang ikut tren foto 80an. (Foto: dok Okezone)
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JAKARTA - Tren foto 1980-an ramai di media sosial. Tak hanya netizen, para artis pun tak mau ketinggalan ikut tren ini. Mereka berkreasi dengan gaya 80-annya yang telah dipoles oleh kecerdasan buatan atau AI. 

Aktivitas mengedit foto ini jadi hiburan dan ketertarikan tersendiri saat melihat wajah, baju, aksesori, dan latar gaya tahun 80an. Nah, berikut potret beberapa artis yang ikut tren foto 80an.

1. Dikta dan Rachel Florencia

Berlatar Kebun Raya Ragunan serta gaya santai ala 1980an. Dikta mengenakan kacamata lensa besar dan jaket jeans. Sementara Rachel dengan gaya sporty jaket warna terang.

Dikta. (Foto: dok Instagram/mastata_dikta)
Dikta. (Foto: dok Instagram/mastata_dikta)

2. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina

Tampil kompak dengan jaket jeans khas 1980an bersama ketiga buah hatinya yang berbalut baju warna mencolok.

Raffi Ahmad. (Foto: Instagram/raffinagita1717)
Raffi Ahmad. (Foto: Instagram/raffinagita1717)

3. Asmirandah dan Jonas Rivanno

Asmirandah dan suaminya, KJonas Rivanno bersama buah hati mereka tampil dengan latar di dalam ruangan nuansa retro. 

Asmirandah. (Foto: dok Instagram/asmirandah89)
Asmirandah. (Foto: dok Instagram/asmirandah89)

4. Omesh

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