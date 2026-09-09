Erupsi Anak Krakatau, Pakar Minta Tempat Wisata Tak Abaikan Potensi Bencana

AKTIVITAS Gunung Anak Krakatau kembali menjadi perhatian. Utamanya bagi masyarakat dan wisatawan yang berlibur di kawasan Anyer dan sekitarnya, Banten.

Potensi bencana alam, seperti tsunami, menjadi salah satu risiko yang perlu diwaspadai, terutama bagi mereka yang beraktivitas di kawasan pesisir. Peringatan pun diberikan terjadap pengelola tempat wisata.

1. Tempat Wisata Diminta Tak Abaikan Potensi Bencana

Pakar Manajemen Kebencanaan Geologi UPN "Veteran" Yogyakarta, Prof. Dr. Eko Teguh Paripurno, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okeozne mengingatkan bahwa masyarakat maupun wisatawan tidak perlu panik, tetapi harus memahami risiko bencana di lokasi yang mereka datangi. Menurutnya, potensi ancaman bencana selalu ada sehingga pemantauan dan kesiapsiagaan harus terus dilakukan.

"Kalau bicara potensi ancaman, selalu ada. Karena itu upaya pemantauan dilakukan terus-menerus, kemudian pemetaan kawasan berisiko tsunami juga dilakukan," ujar Prof. Eko.

Prof. Eko menilai penting bagi wisatawan untuk memahami kawasan yang mereka kunjungi. Utamanya ketika memilih tempat menginap maupun melakukan aktivitas di tepi pantai.

Prof. Eko mengingatkan bahwa kawasan pesisir memiliki risiko tersendiri. Karena itu, pembangunan hotel, tempat hiburan, dan fasilitas wisata sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan pemandangan pantai, tetapi juga aspek keselamatan dan akses evakuasi.

Menurut Prof. Eko, wisatawan perlu mengetahui apakah lokasi mereka berada di zona berisiko. Mereka harus tahu ke mana melakukan evakuasi jika terjadi keadaan darurat.

"Jadi, mari kita hidup dengan memperhatikan zonasi kerawanan itu," jelas Prof. Eko.

2. Jangan Hanya Mengejar Pemandangan Pantai

Keindahan pantai menjadi salah satu daya tarik utama wisata Anyer. Namun, menurut Prof. Eko, aspek keselamatan tidak boleh diabaikan demi mengejar lokasi wisata yang berada sedekat mungkin dengan bibir pantai.

Prof. Eko mencontohkan pentingnya penempatan hotel dan fasilitas wisata di lokasi yang lebih aman serta menyediakan ruang dan akses untuk melakukan evakuasi, termasuk evakuasi vertikal apabila diperlukan.

"Harusnya ada space mengamankan diri sehingga hotel itu ditaruh di tempat aman, bisa dievakuasi vertikal," ujarnya.

Dengan demikian, wisatawan tetap dapat menikmati kawasan pantai tanpa mengabaikan kemungkinan terjadinya bencana. Selain bangunan, infrastruktur di kawasan wisata pesisir juga perlu dirancang dengan mempertimbangkan skenario evakuasi.

Prof. Eko menyebut jalan di kawasan pantai idealnya tidak hanya membentang sejajar dengan garis pantai. Jalur yang mengarah tegak lurus menjauhi pantai dapat membantu wisatawan dan masyarakat bergerak menuju lokasi yang lebih aman saat terjadi tsunami.

Hal ini dinilai penting karena wisatawan umumnya tidak mengenal kondisi wilayah sedetail masyarakat setempat. Ketika berada di destinasi wisata, mereka perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai jalur evakuasi, titik kumpul, serta lokasi aman terdekat.