Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Potret Lamine Yamal dan Ines Garcia Pamer Kemesraan Liburan di Paris, Makin Lengket!

Djanti Virantika , Jurnalis-Rabu, 09 September 2026 |08:06 WIB
Potret Lamine Yamal dan Ines Garcia Pamer Kemesraan Liburan di Paris, Makin Lengket!
Lamine Yamal dan Ines Garcia. (Foto: Instagram/@lamineyamal)
A
A
A

BINTANG sepakbola Barcelona, Lamine Yamal, kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya karena kiprahnya di lapangan hijau, tetapi juga karena momen kedekatannya dengan sang kekasih Ines Garcia.

Lamine Yamal bahkan baru saja saat menikmati liburan di Paris bersama Ines Garcia. Dalam momen liburan itu, Yamal dan Ines tampil makin mesra.

Lamine Yamal dan Ines Garcia

1. Lamine Yamal dan Ines Garcia Pamer Kemesraan Liburan di Paris

Dalam unggahan di Instagram keduanya, Lamine Yamal dan Ines Garcia terlihat menghabiskan waktu bersama di ibu kota Prancis. Keduanya tampak menikmati suasana Paris dengan gaya santai, mulai dari berjalan-jalan hingga mengabadikan momen kebersamaan.

Potret keduanya pun langsung menarik perhatian publik. Chemistry yang terlihat di antara Yamal dan Ines membuat keduanya disebut semakin lengket.

Lamine Yamal dan Ines Garcia

Paris menjadi pilihan Yamal dan Ines untuk menghabiskan waktu di tengah kesibukan. Kota yang dikenal sebagai salah satu destinasi romantis dunia itu memberikan suasana berbeda bagi keduanya.

Dalam sejumlah potret yang beredar, Yamal formal. Sementara itu, Ines terlihat modis dengan penampilannya. Keduanya tampak nyaman saat menghabiskan waktu bersama.

Meski sekadar libur, keduanya tampil begitu formal. Lamine Yamal mengenakan kemeja putih yang dibalut blazer krem. Untuk bawahan, dia memilih mengenakan celana hitam yang dipadankan sepatu slip on.

Momen tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak penggemar yang menyoroti kedekatan mereka, terlebih Yamal merupakan salah satu pesepakbola muda yang tengah mendapat sorotan besar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/17/612/2329425/paris-didenda-rp1-5-miliar-gara-gara-miliki-terlalu-banyak-perempuan-PdYATr6mfY.jpg
Paris Didenda Rp1,5 Miliar Gara-Gara Miliki Terlalu Banyak Perempuan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/11/298/1793202/liburan-ke-paris-kurang-greget-jika-belum-menjajal-7-snack-paling-populer-escargot-jangan-ketinggalan-qggDgSGebG.jpg
Liburan ke Paris Kurang Greget jika Belum Menjajal 7 Snack Paling Populer, Escargot Jangan Ketinggalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/11/406/1793120/ini-dia-lokasi-belanja-merek-papan-atas-tapi-murah-di-paris-2RJD1EgJLh.jpg
Ini Dia Lokasi Belanja Merek Papan Atas tapi Murah di Paris !
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/09/406/1791932/melihat-senyum-monalisa-di-museum-louvre-paris-jYHhx5Vn7O.jpg
Melihat Senyum Monalisa di Museum Louvre Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/06/406/1789822/alasan-lily-collins-betah-balik-lagi-liburan-ke-paris-ini-jawabannya-m7eJ1MHUjo.jpeg
Alasan Lily Collins Betah Balik Lagi Liburan ke Paris, Ini Jawabannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/25/481/1782787/romantisnya-shandy-aulia-dan-suami-saat-menikmati-kota-paris-dari-menara-eiffel-AZ0ftl8JO0.JPG
Romantisnya Shandy Aulia dan Suami Saat Menikmati Kota Paris dari Menara Eiffel
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement