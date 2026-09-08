Potret Lamine Yamal dan Ines Garcia Pamer Kemesraan Liburan di Paris, Makin Lengket!

BINTANG sepakbola Barcelona, Lamine Yamal, kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan hanya karena kiprahnya di lapangan hijau, tetapi juga karena momen kedekatannya dengan sang kekasih Ines Garcia.

Lamine Yamal bahkan baru saja saat menikmati liburan di Paris bersama Ines Garcia. Dalam momen liburan itu, Yamal dan Ines tampil makin mesra.

1. Lamine Yamal dan Ines Garcia Pamer Kemesraan Liburan di Paris

Dalam unggahan di Instagram keduanya, Lamine Yamal dan Ines Garcia terlihat menghabiskan waktu bersama di ibu kota Prancis. Keduanya tampak menikmati suasana Paris dengan gaya santai, mulai dari berjalan-jalan hingga mengabadikan momen kebersamaan.

Potret keduanya pun langsung menarik perhatian publik. Chemistry yang terlihat di antara Yamal dan Ines membuat keduanya disebut semakin lengket.

Paris menjadi pilihan Yamal dan Ines untuk menghabiskan waktu di tengah kesibukan. Kota yang dikenal sebagai salah satu destinasi romantis dunia itu memberikan suasana berbeda bagi keduanya.

Dalam sejumlah potret yang beredar, Yamal formal. Sementara itu, Ines terlihat modis dengan penampilannya. Keduanya tampak nyaman saat menghabiskan waktu bersama.

Meski sekadar libur, keduanya tampil begitu formal. Lamine Yamal mengenakan kemeja putih yang dibalut blazer krem. Untuk bawahan, dia memilih mengenakan celana hitam yang dipadankan sepatu slip on.

Momen tersebut kemudian ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak penggemar yang menyoroti kedekatan mereka, terlebih Yamal merupakan salah satu pesepakbola muda yang tengah mendapat sorotan besar.