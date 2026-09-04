Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Cantik Petenis Naomi Osaka, yang Tampil Beda di US Open 2026

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 05 September 2026 |09:05 WIB
Potret Cantik Petenis Naomi Osaka, yang Tampil Beda di US Open 2026
Naomi Osaka. (Foto: US Open 2026)
A
A
A

PEMANDANGAN tak biasa terlihat dari Naomi Osaka saat tampil di US Open 2026. Petenis bintang asal Jepang itu bertanding dengan mengenakan baju tak biasa.

Naomi tampil dengan gaya fashion yang berbeda saat menjalani pertandingan babak kedua. Penampilannya sontak curi perhatian.

Naomi Osaka

1. Naomi Osaka Tampil Beda di US Open 2026

Penampilan tak biasa Naomi Osaka terlihat saat hadapi Katerina Siniakova pada babak kedua US Open 2026, Kamis 3 September 2026. Untuk penampilannya kali ini, Osaka memperkenalkan daytime kit yang lebih sederhana dibandingkan outfit yang dikenakannya pada babak pertama.

Dilansir dari laman resmi US Open, Naomi Osaka memasuki lapangan dengan outer berwarna putih yang memiliki kerah dan dihiasi ornamen raket tenis berbentuk manik-manik. Penampilannya semakin mencuri perhatian karena ekor panjang berbahan mesh yang menjuntai di bagian belakang.

Berbeda dari pakaian saat walkout, perlengkapan yang dikenakan Osaka di dalam lapangan hadir dengan warna silver. Desain tersebut sebenarnya sama dengan night ensemble miliknya, tetapi dibuat dalam warna berbeda.

Outfit tersebut masih mengusung inspirasi olahraga basket. Osaka mengenakan atasan model tank top yang tipis dan ringan, dipadukan dengan rok flowy. Bagian bawah rok memiliki lapisan mesh lebar yang menyerupai jaring atau net basket.

Sebelumnya, Osaka juga sempat memperlihatkan outfit tersebut melalui unggahan di Instagram. Dalam foto itu, ia mengenakan atasan dan rok berkilau tersebut sambil membawa buket bunga mawar. Ia menyertakan tulisan "LOVE & BASKETBALL" dalam unggahannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/02/482/3210238/atlet-Q5D2_large.jpg
Kenalan dengan Robot Penyembuh Cedera Atlet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/194/3078209/jay_idzes-4ovb_large.jpg
5 Tampilan Keren Jay Idzes, Pas Buat Nongkrong atau Ketemu Gebetan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075505/margot_chevrier-I5LM_large.jpg
5 Potret Cantik Margot Chevrier, Atlet Lompat Galah dengan Senyum Menawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/194/3075097/shayne_pattynama-YAoP_large.jpg
5 Inspirasi Outfit ala Shayne Pattynama, Tampil Keren dan Stylish
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/612/3075102/robeilys_peinado-3gDq_large.jpg
5 Potret Cantik Robeilys Peinado, Atlet Venezuela yang Punya Wajah Manis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/194/3071644/rizky_ridho-Unec_large.jpg
5 Potret Ganteng Rizky Ridho, Pakai Baju Simpel Tetap Kece
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement