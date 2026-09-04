Potret Cantik Petenis Naomi Osaka, yang Tampil Beda di US Open 2026

PEMANDANGAN tak biasa terlihat dari Naomi Osaka saat tampil di US Open 2026. Petenis bintang asal Jepang itu bertanding dengan mengenakan baju tak biasa.

Naomi tampil dengan gaya fashion yang berbeda saat menjalani pertandingan babak kedua. Penampilannya sontak curi perhatian.

1. Naomi Osaka Tampil Beda di US Open 2026

Penampilan tak biasa Naomi Osaka terlihat saat hadapi Katerina Siniakova pada babak kedua US Open 2026, Kamis 3 September 2026. Untuk penampilannya kali ini, Osaka memperkenalkan daytime kit yang lebih sederhana dibandingkan outfit yang dikenakannya pada babak pertama.

Dilansir dari laman resmi US Open, Naomi Osaka memasuki lapangan dengan outer berwarna putih yang memiliki kerah dan dihiasi ornamen raket tenis berbentuk manik-manik. Penampilannya semakin mencuri perhatian karena ekor panjang berbahan mesh yang menjuntai di bagian belakang.

Berbeda dari pakaian saat walkout, perlengkapan yang dikenakan Osaka di dalam lapangan hadir dengan warna silver. Desain tersebut sebenarnya sama dengan night ensemble miliknya, tetapi dibuat dalam warna berbeda.

Outfit tersebut masih mengusung inspirasi olahraga basket. Osaka mengenakan atasan model tank top yang tipis dan ringan, dipadukan dengan rok flowy. Bagian bawah rok memiliki lapisan mesh lebar yang menyerupai jaring atau net basket.

Sebelumnya, Osaka juga sempat memperlihatkan outfit tersebut melalui unggahan di Instagram. Dalam foto itu, ia mengenakan atasan dan rok berkilau tersebut sambil membawa buket bunga mawar. Ia menyertakan tulisan "LOVE & BASKETBALL" dalam unggahannya.