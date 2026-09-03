Amanda Manopo Bikin Channel Zakema demi Bermain sambil Belajar bareng Baby Zac

JAKARTA - Sejak menjadi seorang ibu, Amanda Manopo gemar membagikan aktivitas yang berkaitan dengan Baby Zac. Salah satunya berkreasi membuat channel edukasi anak di YouTube. YouTube tersebut diberi nama Zakema, di mana akun tersebut merupakan singkatan nama keluarganya, Zac, Kenny, dan Manda.

Amanda membagikan potongan konten edukasi tersebut di akun TikTok pribadinya. Ia mengungkapkan bahwa akun tersebut memang sengaja dibuat untuk buah hatinya, baby Zac.

Kanal Zakema dirilis pada Selasa 1 September 2026. Video pertama yang diunggahnya menampilkan dirinya membawakan lagu anak-anak sambil mengenal alfabet. Amanda tampak ceria dalam memberikan edukasi untuk anak-anak. Ia juga memadukannya dengan gestur yang menghibur agar anak tak jenuh.

Baru beberapa hari tayang, channel tersebut sudah meraup lebih dari 4 juta subscribers. sementara, video perdananya telah ditonton sebanyak 22,168 views.

Video untuk Baby Zac

Di caption unggahan TikTok-nya, Amanda mengungkapkan bahwa dirinya malu membuat channel edukasi ini. Namun, ia tetap melakukannya untuk Zac.

“Aku sadar, di zaman sekarang teknologi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak. Dan menurut aku, tontonan edukasi juga bisa menjadi sesuatu yang baik, selama kita sebagai orang tua tetap memilih kontennya, mendampingi, dan memberikan batas waktu,” tulisnya.

Ia berharap akun tersebut sebagai salah satu media untuk belajar dan berinteraksi. “Semua video ini dibuat karena Mama ingin terus menemani Zac belajar, tumbuh, dan mengenal dunia,” kata Amanda.