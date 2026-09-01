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Mitos atau Fakta: Mandi Malam Bikin Rematik?

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |10:05 WIB
Mitos atau Fakta: Mandi Malam Bikin Rematik?
Mandi. (Foto: Freepik)
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ADA anggapan turun-temurun bahwa mandi di malam hari bisa memicu penyakit. Salah satunya adalah rematik.

Namun, apakah hal itu benar adanya atau mitos semata? Hal ini penting diketahui karena banyak masyarakat yang masih ragu untuk membersihkan diri sepulang beraktivitas malam karena takut persendiannya mendadak kaku dan nyeri.

Mitos atau Fakta: Mandi Air Hangat Setelah Olahraga Cara Terbaik Cegah Otot Kaku Keesokan Harinya?

1. Mitos Mandi Malam Sebabkan Rematik

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Noah Jefferson Permana dalam utas di akun Threads miliknya meluruskan kekeliruan tersebut. Melalui media sosial, dr. Noah menegaskan bahwa air dingin maupun paparan udara malam bukanlah biang kerok dari munculnya radang sendi.

"Sebagai dokter, mandi malam gaa bikin rematik, mandi aja gengs, sini aku jelasin," tulis dr. Noah.

dr. Noah menerangkan bahwa rematik sebenarnya merupakan gangguan kesehatan yang dipicu oleh masalah pada sistem kekebalan tubuh. Penyakit itu bukan muncul akibat faktor kebiasaan mandi.

"Singkatnya, rematik bukan karena mandi malam, tapi karena autoimun, tubuh salah ngenalin sel normal sebagai sel berbahaya, radang sendi," jelas dia.

 

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