Berhubungan Seks di Malam Hari Bisa Bikin Tidur Nyenyak? Ini Penjelasannya

Berhubungan Seks di Malam Hari Bisa Bikin Tidur Nyenyak? Ini Penjelasannya (Foto: Freepik)

JAKARTA - Rutinitas sebelum tidur ternyata tidak hanya berkaitan dengan aktivitas seperti membaca buku, menonton televisi, atau menjauhkan ponsel. Bagi pasangan, hubungan seksual sebelum tidur juga disebut dapat membantu meningkatkan kualitas istirahat, terutama ketika keduanya mencapai orgasme.

Temuan tersebut berasal dari survei terhadap 460 orang dewasa berusia 18 hingga 70 tahun. Hasilnya menunjukkan sekitar 64 persen responden merasa tidur mereka menjadi lebih baik setelah berhubungan seks dengan pasangan sebelum tidur.

Namun, peningkatan kualitas tidur tersebut lebih terasa ketika aktivitas seksual diakhiri dengan orgasme yang dialami oleh kedua pasangan.

Perubahan Hormon

Peneliti Tidur asal Adelaide, Dr. Michele Lastella, menjelaskan bahwa aktivitas seksual dapat membantu seseorang mengalihkan perhatian dari berbagai pikiran yang biasanya muncul menjelang tidur.

Melansir laman The Healthy, saat berhubungan intim, seseorang cenderung lebih fokus pada interaksi dengan pasangan sehingga tidak sibuk memikirkan pekerjaan atau aktivitas yang harus dilakukan keesokan harinya. Aktivitas tersebut juga membuat seseorang beristirahat sejenak dari penggunaan ponsel sebelum tidur.

Selain faktor psikologis, perubahan hormon setelah berhubungan seksual juga diduga berperan dalam munculnya rasa rileks dan kantuk.

Psikolog berlisensi sekaligus salah satu direktur Modern Sex Therapy Institutes, Rachel Needle, menjelaskan bahwa respons tubuh setelah orgasme dapat berbeda antara pria dan wanita.