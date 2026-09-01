Menkes Pastikan Rekam Medis Pasien di SatuSehat Aman: Mirip Mobile Banking

JAKARTA — Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan kerahasiaan dan keamanan data pasien dalam platform SatuSehat Rekam Medis Elektronik (RME) terjamin dengan standar keamanan yang ketat.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa sistem ini dilengkapi dengan proteksi berlapis, mulai dari mekanisme autentikasi ketat, penggunaan PIN atau face recognition, hingga teknologi enkripsi data.

Ia mencontohkan analogi RME seperti layaknya akun mobile banking dimana isi dari saldo hanya bisa diakses oleh pengguna. Demikian juga dengan rekam medis ini. Hanya pasien atau orang yang bersangkutan dan memiliki akun yang bisa mengaksesnya.

“Biasanya kalau security tuh ada tiga sih. Satu, masalah autentifikasi. Autentifikasi tuh kita ngecek apakah yang menggunakan benar yang berhak menggunakan,” kata Menkes Budi dalam konferensi pers usai peluncuran Rekam Medis Elektronik di Kantor Kemenkes, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Budi menegaskan, kehadiran RME mengubah paradigma kepemilikan data medis. Jika sebelumnya data rekam medis tersimpan secara terpisah di masing-masing fasilitas kesehatan (faskes), kini seluruh riwayat kesehatan terintegrasi dan dimiliki sepenuhnya oleh pasien.