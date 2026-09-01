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Siapa Turis Paling Sopan di Dunia? Ini Jawabannya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 01 September 2026 |17:15 WIB
Siapa Turis Paling Sopan di Dunia? Ini Jawabannya!
Ilustrasi turis paling sopan di dunia. (Foto: dok Magnific/mdjaff)
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JAKARTA - Sopan santun ternyata menjadi salah satu hal yang ikut menentukan kesan wisatawan selama bepergian. Sebuah survei terbaru mengungkap negara dengan wisatawan yang dinilai paling sopan, paling royal memberikan tip, paling banyak menghabiskan uang, hingga paling suka berpetualang dan mencicipi makanan.

Melansir Euro News, hasil survei tersebut menempatkan wisatawan Jepang sebagai turis paling sopan di dunia. Sementara itu, wisatawan Amerika Serikat (AS) dikenal paling royal dalam memberikan tip sekaligus menjadi turis yang paling banyak menghabiskan uang saat bepergian. 

Survei ini dilakukan oleh SafariBookings.com, platform daring untuk pemesanan perjalanan safari di Afrika. Sebanyak 192 operator tur diminta memberikan penilaian terhadap wisatawan dari berbagai negara berdasarkan lima kategori.

Kelima kategori tersebut meliputi wisatawan paling sopan, paling royal memberikan tip, paling banyak mengeluarkan uang, paling aktif dan suka berpetualang, serta paling gemar makanan.

Jepang Jadi Turis Paling Sopan

Wisatawan Jepang menduduki posisi pertama sebagai turis paling sopan di dunia dengan memperoleh 21,1 persen dari seluruh penilaian operator tur. Posisi berikutnya ditempati wisatawan asal Norwegia dengan 10,6 persen dan Swiss sebesar 10,4 persen. Setelah itu, ada wisatawan Kanada dan Amerika Serikat.

      
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