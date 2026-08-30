Pundak Kaku Tak Kunjung Hilang meski Dipijat? Waspada Subconscious Guarding!

JAKARTA - Pernahkah kamu merasakan pundak kaku dan berat yang tetap terasa walau sudah dipijat berkali-kali? Jika pernah, kamu perlu waspada karena kondisi tersebut bisa jadi merupakan tanda-tanda Subconscious Guarding.

Dokter sekaligus edukator kesehatan, dr. Cecep Hermawan, dalam unggahan videonya menjelaskan bahwa Subconscious Guarding merupakan kondisi saat otot Trapezius tegang dalam kurun waktu cukup lama. Jika dibiarkan, kondisi ini berujung pada Tension Headache atau sakit kepala tegang.

“Pundak rasanya berat, kaku, tegang banget, dipijat aja nggak mempan? Hati-hati, itu tanda Subconscious Guarding. Tanpa sadar, stres bikin otot Trapezius-mu tegang seharian. Kalau dibiarkan, ini pemicu sakit kepala tegang (Tension Headache),” ungkap dr. Cecep, dikutip Minggu (30/8/2026).

Solusi Sederhana Redakan Kaku dan Tegang di Pundak

Sebagai solusi, ia membagikan gerakan sederhana untuk menghilangkan rasa kaku dan tegang pada pundak, yakni Post-Isometric Relaxation.

Caranya cukup dengan mengangkat bahu setinggi mungkin ke arah telinga, lalu tahan dengan tenaga secukupnya selama 5 hingga 10 detik. “Habis itu jatuhin tiba-tiba, jangan ditahan. Terus sambil rileks, miringin kepala pelan-pelan ke kanan dulu, baru ke kiri. Tahan masing-masing 10 detik,” tuturnya.