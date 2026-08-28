Profil dan Potret Cantik Ariel Tatum yang Resmi Ganti Nama Jadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini

NAMA Ariel Tatum tengah ramai diperbincangkan. Pasalnya, aktris sekaligus penyanyi tersebut baru saja resmi mengganti nama legalnya menjadi Ariel Dewinta Ayu Sekarini.

Perubahan nama ini telah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kini, menarik menilik serba-serbi soal Ariel Tatum, mulai dari profil hingga potret cantiknya yang kerap malang-melintang di berbagai media sosial.

1. Ariel Tatum Resmi Ganti Nama

Kabar pergantian nama Ariel Tatum menjadi sorotan karena nama Ariel Dewinta Ayu Sekarini sebenarnya sudah pernah digunakan oleh sang artis dalam sejumlah kesempatan. Namun, kini nama tersebut telah memiliki status hukum sebagai nama resminya.

Ariel mengajukan permohonan perubahan nama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonan tersebut kemudian dikabulkan oleh majelis hakim sehingga data kependudukan Ariel dapat disesuaikan dengan nama barunya.

Pergantian nama Ariel Tatum bukan semata-mata untuk kebutuhan pekerjaan di dunia hiburan. Nama Ariel Dewinta Ayu Sekarini memiliki makna personal bagi dirinya karena berkaitan dengan pemberian nama dari keluarga.

Ariel diketahui ingin menggunakan kembali nama yang memiliki hubungan dengan kakek dan neneknya. Keputusan tersebut menjadi salah satu alasan dirinya mengajukan perubahan nama secara resmi melalui pengadilan.

Dengan adanya penetapan tersebut, Ariel kini secara hukum menyandang nama Ariel Dewinta Ayu Sekarini. Sementara itu, nama Ariel Tatum tetap dikenal luas sebagai nama panggungnya.

2. Profil Ariel Tatum

Ariel Tatum merupakan salah satu aktris Indonesia yang telah berkarier di industri hiburan sejak usia belia. Ia lahir di Jakarta pada 8 November 1996.

Karier Ariel dimulai dari dunia iklan sebelum kemudian merambah ke sinetron, film, dan musik. Seiring bertambahnya usia, Ariel semakin dikenal lewat kemampuan akting serta penampilannya yang khas.

Selain berakting, Ariel juga memiliki kemampuan bernyanyi. Ia pernah berkolaborasi dengan sejumlah musisi ternama dan merilis karya musik yang mendapat perhatian dari pencinta musik Indonesia.

Di layar lebar, Ariel Tatum juga telah membintangi berbagai judul film dengan karakter yang beragam. Kemampuan membawakan karakter secara emosional membuatnya menjadi salah satu aktris muda yang cukup diperhitungkan.