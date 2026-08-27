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Benarkah Ukuran Penis Terlalu Besar Bikin Vagina Sakit? Ini Kata Dokter

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 31 Agustus 2026 |02:15 WIB
Benarkah Ukuran Penis Terlalu Besar Bikin Vagina Sakit? Ini Kata Dokter
Benarkah Ukuran Penis Terlalu Besar Bikin Vagina Sakit? Ini Kata Dokter (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Ukuran penis dan vagina tidak selalu terasa cocok pada setiap pasangan. Meski demikian, vagina pada umumnya memiliki sifat elastis dan mampu menyesuaikan diri saat seseorang mendapatkan rangsangan seksual yang cukup.

Dokter Spesialis Kandungan Dr. Lauren Streicher menjelaskan, sebagian besar vagina dapat mengakomodasi berbagai ukuran penis selama tubuh dalam kondisi rileks, terangsang, dan mendapatkan pelumasan yang memadai.

“Dengan rangsangan dan pelumasan yang tepat, sebagian besar vagina dapat melebar untuk menyesuaikan ukuran penis apa pun,” kata Streicher dilansir dari Menshealth.

Namun, pada kondisi tertentu, penetrasi dapat terasa sulit atau menimbulkan rasa sakit. Keluhan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh ukuran penis, tetapi dapat dipengaruhi kondisi fisik dan hormonal perempuan.

Kurang Rangsangan Bisa Membuat Penetrasi Sulit

Salah satu penyebab penetrasi terasa sulit adalah kurangnya rangsangan seksual. Ketika belum cukup terangsang, vagina belum menghasilkan pelumasan yang optimal dan otot-otot di sekitarnya belum sepenuhnya rileks.

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