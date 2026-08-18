Stop Lakukan Ini Kalau Kamu Nggak Mau Nyeri Lutut!

JAKARTA - Lutut berperan penting setiap melakukan aktivitas, terutama berjalan. Nyeri lutut kini tak hanya dialami oleh lansia, tetapi juga anak muda.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Ika Devi, mengatakan hal-hal yang perlu kamu lakukan agar lututmu tak cepat rusak. “Pertama otomatis tidak boleh kelebihan berat badan, tidak boleh terlalu kegemukan. Karena kalau kita meningkat berat badan yang satu kilo itu akan meningkatkan beban bisa sampai empat kali lipat pada lututmu,” ujarnya lewat video di akun Instagram pribadinya.

“Jadi katakan beratmu naik lima kilo, beban ke lutut bertambah dua puluh kali lipat. Bahkan katanya kalau wanita kegemukan maka risiko nyeri lututnya meningkat jadi tujuh belas kali lipat,” ucap dr. Ika.

Yang kedua, lanjutnya, tidak boleh duduk dengan posisi membungkuk. Lalu, ia melanjutkan, yang ketiga tidak boleh jongkok dalam waktu durasi yang lama.

“Jadi kalau memang kamu punya pekerjaan, kemudian pekerjaanmu banyak jongkok maka hati-hati itu akan mungkin terkena yang namanya nyeri lutut,” tuturnya.