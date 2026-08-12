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Pemerintah Jepang Kirim Daging Miyazaki Wagyu Bersertifikat Halal ke Indonesia, Tertarik?

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |21:02 WIB
Pemerintah Jepang Kirim Daging Miyazaki Wagyu Bersertifikat Halal ke Indonesia, Tertarik?
Gubernur Prefektur Miyazaki
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JAKARTA - Setelah mengantongi dokumen ekspor sejak awal tahun, Pemerintah Prefektur Miyazaki, Jepang, kini secara resmi meluncurkan distribusi daging sapi halalnya di Indonesia. Langkah awal ini lebih menitikberatkan pada pembangunan relasi dengan pelaku industri makanan (F&B) lokal.

Peluncurannya dilakukan secara berangsur, dimulai dari beberapa restoran terpilih dan kelak menyusul ke jalur ritel.

Dalam upaya memperkenalkan produk ini ke konsumen Tanah Air, pemerintah prefektur menyuplai dagingnya terlebih dahulu ke berbagai restoran yang ada di Jakarta pada tahap awal. Di sanalah publik bisa menikmati daging secara langsung dalam tatanan sajian profesional. 

Setelah masa pengenalan di jalur F&B ini, pihak berwenang setempat mulai menyiapkan penjualan ritel dalam skala besar. Tahap selanjutnya ini dimaksudkan supaya produknya lebih praktis didapat untuk keperluan masak rumahan.

Cara distribusinya memakai berbagai saluran komersial secara bertahap.

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Topik Artikel :
Daging Wagyu Miyazaki Wagyu
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