Dari Acar hingga Es Kuwut, Ini Manfaat Mentimun buat Tubuh

JAKARTA - Mentimun atau yang biasa disebut timun sering jadi pelengkap masakan atau berupa acar untuk menyegarkan aroma dan rasa. Tak jarang, timun juga sering diolah jadi minuman pelepas dahaga.

Melansir Channel News Asia, seorang profesor madya bidang gizi dan kesehatan masyarakat di Fakultas Kedokteran Tufts University, Kimberly Dong menyebutkan deretan buah dan sayur yang paling padat nutrisi, mentimun memang tidak ada di posisi teratas daftarnya. Meski begitu, ia mengatakan bahwa tetap ada alasan bagus untuk mengonsumsinya.

Ia menambahkan, mentimun itu menyehatkan karena rendah kalori, kaya akan air, serta mengandung serat. Selain itu, teksturnya yang renyah dengan rasa yang ringan dan menyegarkan membuat mentimun sangat cocok dipadukan dengan berbagai jenis makanan.

Yuk, kenali manfaat mentimun untuk tubuh:

1. Menghidrasi Tubuh secara Maksimal

Mentimun terdiri atas sekitar 96 persen air. Kalau kamu termasuk orang yang sering lupa atau malas minum air putih, menambahkan mentimun ke dalam menu harian atau camilan adalah cara mudah untuk memastikan tubuh tetap terhidrasi dengan baik.

2. Bantu Turunkan Berat Badan

Kabar baik untuk kamu yang sedang mengatur pola makan! Mentimun sangat rendah kalori (satu porsi mentimun utuh biasanya hanya mengandung sekitar 15–45 kalori). Kandungan airnya yang tinggi dan kalorinya yang rendah bisa membuat kamu merasa kenyang lebih lama tanpa perlu khawatir berat badan naik.

3. Kaya Antioksidan

Mentimun mengandung senyawa antioksidan yang berfungsi menangkal radikal bebas. Radikal bebas adalah pemicu kerusakan sel yang bisa memicu berbagai penyakit kronis seperti penyakit jantung dan autoimun. Rutin makan mentimun sama dengan membantu tubuh membangun perisai melawan risiko penyakit tersebut.

4. Melancarkan Pencernaan