5 Posisi Seks yang Wajib Dicoba saat Liburan dengan Pasangan

JAKARTA – Liburan bersama pasangan tidak hanya menjadi kesempatan untuk melepas penat dari rutinitas, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk membangun kembali kedekatan dan keintiman. Suasana baru, waktu yang lebih longgar, serta terbebas dari kesibukan sehari-hari dapat membuat pasangan memiliki lebih banyak ruang untuk menikmati momen berdua.

Bagi pasangan yang ingin mengeksplorasi variasi dalam hubungan intim selama berlibur, posisi yang nyaman dan tidak membutuhkan banyak gerakan dapat menjadi pilihan. Selain mempertimbangkan kenyamanan, pastikan aktivitas dilakukan atas persetujuan kedua pihak dan sesuai dengan kondisi tempat, demikian dilansir dari laman bodyandsoul.

Berikut beberapa variasi posisi yang dapat dicoba bersama pasangan:

1. Misionaris

Posisi misionaris merupakan salah satu posisi paling sederhana dan familiar. Pasangan berada saling berhadapan sehingga memungkinkan adanya kontak mata dan sentuhan.

Posisi ini juga relatif mudah dilakukan di berbagai tempat dengan permukaan yang stabil. Jika ingin meningkatkan kenyamanan, gunakan bantal sebagai penyangga dan sesuaikan posisi tubuh agar tidak menimbulkan tekanan berlebih.