Mitos atau Fakta: Jamur Kancing Penyebab Asam Urat?

ANGGAPAN bahwa konsumsi jamur kancing dapat memicu serangan asam urat masih marak di masyarakat. Tak ayal, makanan ini kerap dihindari.

Namun, apakah benar jamur kancing dapat memicu serangan asam urat? Ataukah pandangan itu hanya mitos semata?

1. Mitos

Ternyata, jamur kancing penyebab asam urat hanyalah mitos belaka yang terlanjur dipercaya masyarakat luas. Fakta medis dan nutrisi menunjukkan bahwa bahan pangan populer ini tidak serta-merta menjadi dalang utama lonjakan kadar asam urat di dalam tubuh.

Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia (UI), Prof. Agustino Zulys, dalam unggahan video di akun Instagramnya meluruskan kekeliruan persepsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa meski jamur mengandung zat purin, kadar purin di dalamnya tergolong moderat dan masih aman dikonsumsi sehari-hari oleh orang sehat.

“Apakah jamur menyebabkan asam urat? Ini salah satu mitos yang paling sering beredar. Jamur memang mengandung purin, tetapi jumlahnya tergolong sedang, jauh lebih rendah dibandingkan banyak jenis jeroan. Bagi orang sehat, konsumsi jamur dalam jumlah wajar umumnya bukan penyebab utama asam urat,” ujar Prof. Zulys.

Meski demikian, Prof. Zulys tetap mengingatkan pentingnya kontrol porsi bagi individu yang memang telah memiliki riwayat penyakit gout atau hiperurisemia. “

Yang perlu berhati-hati adalah orang dengan hiperurisemia atau gout, karena total asupan purin dari seluruh makanan tetap perlu diperhatikan,” tambah dia.