Viral! Jalanan di Vietnam Mirip Tanjakan Rock Bottom SpongeBob, Berbelok Nyaris 90 Derajat!

SEBUAH ruas jalan di Vietnam viral di media sosial. Pasalnya, jalanan ini dinilai mirip dengan tanjakan Rock Bottom di film SpongeBob SquarePants.

Tanjakan itu terlihat begitu curam bahkan membuat pengendara harus berbelok nyaris 90 derajat! Video soal tanjakan itu pun tak ayal langsung viral di media sosial.

1. Jalanan Mirip Tanjakan Rock Bottom SpongeBob

Dilansir dari akun Instagram @vietnam.xinchao, jalanan ini dikabarkan terletak di Vietnam Utara tepatnya di pegunungan Provinsi Gia Lai. Keberadaan jalan ini viral usai terekan dalam sebuah video dari udara.

Dalam video tersebut, terlihat tanjakan membentuk sudut siku-siku 90 derajat ke kanan yang tajam dan tidak wajar. Ilusi optik serta tata letak ekstrem jalan tersebut membuat publik membandingkan dengan jalan tebing curam yang terkenal dari episode "Rock Bottom" dalam serial SpongeBob SquarePants.

Pada film tersebut, SpongeBob dan Patrick diketahui salah naik bus untuk menuju Bikini Bottom. Rock Bottom sendiri digambarkan sebagai tempat yang penuh misteri hingga memiliki jalanan terjal 90 derajat.

Namun, di Vietnam, tanjakan nyata tersebut terlihat berada di tempat yang begitu indah. Di dekat tanjakan, bahkan ada perbukitan dan lautan biru nan indah.