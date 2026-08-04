Bukan Cuma buat Masakan, Ini 6 Manfaat Kayu Manis untuk Kebutuhan Rumah Tangga

JAKARTA - Kayu manis dikenal sebagai rempah yang sering digunakan untuk membuat kue, minuman hangat, atau berbagai hidangan. Namun, ternyata rempah beraroma khas ini juga punya banyak kegunaan lain di rumah. Berkat sifat antimikroba, antijamur, dan aromanya yang harum, kayu manis bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan sehari-hari.

Melansir The Standard, berikut enam manfaat kayu manis untuk urusan rumah tangga yang wajib kamu ketahui.

1. Usir Semut

Aroma kayu manis ternyata tidak disukai semut. Menaburkan bubuk kayu manis atau meletakkan batang kayu manis di area yang sering dilewati semut dapat membantu menghalau serangga tersebut tanpa perlu menggunakan bahan kimia. Meski begitu, cara ini lebih efektif sebagai pencegahan dan tidak serta-merta menghilangkan seluruh koloni semut.

2. Mengurangi Bau Tak Sedap

Kayu manis memiliki aroma hangat yang dapat membantu menyamarkan bau tidak sedap di dalam rumah. Kamu bisa merebus beberapa batang kayu manis bersama air hingga aromanya menyebar ke seluruh ruangan. Cara ini juga cocok digunakan untuk mengurangi bau setelah memasak atau membuat rumah terasa lebih segar.

3. Bantu Menghambat Jamur pada Tanaman

Bagi pencinta tanaman, bubuk kayu manis bisa dimanfaatkan sebagai bahan alami untuk membantu menghambat pertumbuhan jamur pada media tanam atau luka pada batang tanaman setelah dipangkas. Sifat antijamur yang dimiliki kayu manis dapat membantu melindungi tanaman dari infeksi ringan, meski bukan pengganti fungisida jika serangan jamur sudah parah.

4. Mengusir Nyamuk dan Serangga Kecil

Selain semut, beberapa jenis serangga juga kurang menyukai aroma kayu manis. Menaruh batang kayu manis atau menggunakan minyak esensial kayu manis yang telah diencerkan di beberapa sudut ruangan dapat membantu mengurangi kehadiran serangga. Namun, efektivitasnya bisa berbeda-beda tergantung jenis serangganya.

5. Membuat Lemari dan Laci Tetap Harum

Batang kayu manis dapat dijadikan pengharum alami untuk lemari pakaian atau laci penyimpanan. Cukup letakkan beberapa batang kayu manis di dalam kantong kain kecil, lalu simpan di sudut lemari. Selain memberikan aroma yang menenangkan, cara ini juga bisa membantu mengurangi bau apek.

6. Menyerap Bau di Tempat Sampah