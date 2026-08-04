Tips Pakai Kemeja Putih Makin Stylish, Santai dan Enggak Kaku

JAKARTA - Kemeja putih pasti ada di lemari setiap orang. Masih banyak orang enggan memakai kemeja putih saat hangout karena terkesan kaku dan biasanya dipakai saat acara formal. Padahal sebenarnya warna putih sangat mudah dipadukan dengan warna bawahan apa saja, bahkan bisa kamu pakai saat nongkrong juga lho!

Influencer fashion Jasmine Chen membagikan tips bergaya dengan kemeja putih tanpa terlihat formal. “Pertama, lepasin kancing atas kalian sampai terbuka sedikit. Dengan kalian lepasin kancing paling atas, membantu banget overall looks kalian lebih santai,” ucapnya lewat akun Instagram pribadinya.

Selanjutnya, Jasmine menjelaskan, kemeja putih juga bisa dipadankan dengan celana yang flowy, seperti kulot atau bawahan pendek. “Kamu bisa pakai denim short, better pakai bawahan yang nggak ketat, biar tetap keliatan santai dan nggak kaku-kaku banget,” katanya.

Lalu, ia juga menyarankan, saat pakai kemeja putih yang menutupi pinggang, kamu bisa melilitnya dengan scarf. “Kalau kalian merasa pinggang kalian nggak keliatan, ambil saja scarf dan ikat di bagian pinggang,” tuturnya. Menurutnya, scarf bisa menonjolkan lekuk tubuh.

Kemeja putih pakai scarf. (Foto: dok Instagram/jasminechennnn)

Tampilan berikutnya, Jasmine melanjutkan, buka kancing kemeja putih paling bawah. “Buka kancing atas dan bawah bakal mengubah face kemeja kalian jadi lebih santai,” ujarnya.

Nah, itu dia tips styling dari Jasmine Chen. Dijamin gaya kamu makin keren dan beda. Kemeja putih jadi terlihat santai dan siap untuk dipakai hangout.

(Agustina Wulandari )

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