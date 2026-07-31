JAKARTA - Telur jadi bahan makanan wajib yang selalu ada di setiap rumah. Biasanya dikonsumsi untuk sarapan sampai membuat cake. Tapi, faktanya telur ini mudah basi.
Melansir The Standard, ahli gizi, Kimberly Baker menyatakan kalau telur sebaiknya tidak dibiarkan di luar kulkas lebih dari 2 jam. Kalau sampai terkontaminasi salmonella, bakteri bisa berkembang biak sampai ke tingkat yang berbahaya di suhu ruang. Bahkan, memanaskan telur ke suhu minimum yang dianjurkan (63°C) mungkin tidak cukup untuk mematikan semua bakterinya.
Baker menyarankan untuk memakai tas insulasi (tas penahan suhu) kalau kamu tidak langsung pulang setelah belanja atau kalau cuaca lagi panas. Taruh telur dalam posisi datar biar tidak gampang pecah, dan langsung masukkan ke kulkas begitu sampai rumah.
Baker menekankan kalau banyak orang tak sadar bahwa telur mentah, putih telur, dan kuning telur sebenarnya bisa dibekukan biar awet sampai setahun. Yuk, simak caranya:
Perlu diingat, jangan pernah membekukan telur mentah yang masih ada cangkangnya. Cairan di dalam telur bakal memuai saat beku dan bikin cangkangnya retak.
(Agustina Wulandari )
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