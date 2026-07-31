5 Tips Sehat dan Aman Menyimpan Telur, Jangan Dicuci!

JAKARTA - Telur jadi bahan makanan wajib yang selalu ada di setiap rumah. Biasanya dikonsumsi untuk sarapan sampai membuat cake. Tapi, faktanya telur ini mudah basi.

Melansir The Standard, ahli gizi, Kimberly Baker menyatakan kalau telur sebaiknya tidak dibiarkan di luar kulkas lebih dari 2 jam. Kalau sampai terkontaminasi salmonella, bakteri bisa berkembang biak sampai ke tingkat yang berbahaya di suhu ruang. Bahkan, memanaskan telur ke suhu minimum yang dianjurkan (63°C) mungkin tidak cukup untuk mematikan semua bakterinya.

Baker menyarankan untuk memakai tas insulasi (tas penahan suhu) kalau kamu tidak langsung pulang setelah belanja atau kalau cuaca lagi panas. Taruh telur dalam posisi datar biar tidak gampang pecah, dan langsung masukkan ke kulkas begitu sampai rumah.

Penyimpanan Telur yang Benar

Baker menekankan kalau banyak orang tak sadar bahwa telur mentah, putih telur, dan kuning telur sebenarnya bisa dibekukan biar awet sampai setahun. Yuk, simak caranya:

Pecahkan telur dan buang cangkangnya. Pisahkan putih dan kuning telur (jika mau).

Khusus kuning telur yang mau dibekukan, tambahkan 1/8 sampai 1/2 sendok teh gula untuk tiap 4 kuning telur biar teksturnya tidak mengental.

Kocok pelan telur utuh, putih, atau kuning telurnya, lalu masukkan ke dalam wadah kedap udara yang aman untuk freezer.

Beri label tanggal dan bekukan.

Perlu diingat, jangan pernah membekukan telur mentah yang masih ada cangkangnya. Cairan di dalam telur bakal memuai saat beku dan bikin cangkangnya retak.

5 Tips Sehat dan Aman Menyimpan Telur

Cuci tangan sebelum dan sesudah memegang telur.

Pegang pelan-pelan, adanya retakan bisa jadi pintu masuk bakteri.

Hindari telur yang retak, sebab telur yang retak punya risiko kontaminasi lebih tinggi

Jangan pernah mencuci telur. Mencuci telur malah akan mendorong bakteri masuk ke pori-pori cangkangnya. Kalau telurnya kotor, cukup lap pelan-pelan pakai kain atau tisu kering.

Jauhkan dari bau menyengat: Cangkang telur itu berpori dan gampang banget menyerap bau dari bawang, kimci, ikan, dan lainnya, yang nantinya bisa merusak rasa telur.

(Agustina Wulandari )

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