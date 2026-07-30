Kisah Alyssa Soebandono Lawan Skoliosis Selama 20 Tahun hingga Harus Operasi

Kisah Alyssa Soebandono Lawan Skoliosis Selama 20 Tahun hingga Harus Operasi (Foto: Instagram)

JAKARTA – Aktris Alyssa Soebandono membagikan kisah perjuangannya melawan skoliosis yang telah dialaminya selama hampir dua dekade. Setelah menjalani berbagai metode terapi selama bertahun-tahun, istri Dude Harlino itu akhirnya memutuskan menjalani operasi tulang belakang dan kini tengah menjalani masa pemulihan.

Kabar tersebut disampaikan Alyssa melalui unggahan di akun Threads pribadinya. Aktris yang akrab disapa Icha itu mengungkapkan bahwa operasi skoliosis telah dijalaninya sekitar tiga pekan lalu dan kondisinya terus menunjukkan perkembangan yang baik.

"Alhamdulillah, sedang dalam masa pemulihan pascaoperasi skoliosis tiga minggu yang lalu," tulis Alyssa Soebandono, dikutip Kamis (30/7/2026).

Perjalanan ibu tiga anak itu menghadapi skoliosis ternyata tidak singkat. Alyssa mengaku pertama kali didiagnosis mengalami kelainan tulang belakang pada 2006 dengan tipe S-curve.

"Banyak keluhan dan bukan tanpa usaha sebelumnya. Aku didiagnosis tahun 2006 (S-curve) dan secara derajat sudah kategori severe (parah)," ungkap Alyssa.

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