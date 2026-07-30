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Rahasia Haruka Tak Takut Gemuk meski Hobi Bikin Konten Mukbang

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |20:05 WIB
Rahasia Haruka Tak Takut Gemuk meski Hobi Bikin Konten Mukbang
Haruka Nakagawa. (Foto: Instagram/@haruuuu_chan)
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JAKARTA – Selebriti Haruka Nakagawa kini punya kesibukan baru di dunia digital. Artis asal Jepang ini mulai serius menekuni dunia YouTube dengan fokus pada konten makan-makan alias mukbang.

Meski baru memulai, Haruka terlihat sangat antusias membagikan momen saat ia menyantap berbagai hidangan. Ia mengaku baru meluncurkan konten-konten tersebut dalam satu bulan terakhir.

Haruka

"Baru sih, baru mulai bulan ini YouTube-nya. Kontennya ya makan aja, mukbang aja," ungkap Haruka Nakagawa di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

1. Mukbang Tak Selalu Identik dengan Porsi Makanan Besar

Menurut Haruka, mukbang tidak selalu identik dengan porsi makanan yang ekstrem seperti yang sering dilakukan banyak kreator lain.

"Kalau YouTube channel mukbang itu penting makan. Jadi mukbang itu bukan artinya makanan banyak, itu nggak. Jadi mukbang itu artinya makan gitu. Jadi ya ada porsi yang kecil, ada porsi yang besar. Kalau aku gitu," jelasnya.

 

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Topik Artikel :
Gemuk Haruka Nakagawa Mukbang
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