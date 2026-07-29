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Pemain Timnas Indonesia Mitchell Baker Tingginya 196cm, Tinggi Badan Anak Diturunkan dari Siapa?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 30 Juli 2026 |08:03 WIB
Pemain Timnas Indonesia Mitchell Baker Tingginya 196cm, Tinggi Badan Anak Diturunkan dari Siapa?
Pemain Timnas Indonesia Mitchell Baker Tingginya 196cm, Tinggi Badan Anak Diturunkan dari Siapa? (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Penyerang muda Timnas Indonesia, Mitchell Baker, mencuri perhatian bukan hanya karena penampilannya di lapangan, tetapi juga posturnya yang mencapai 196 sentimeter. Tinggi badan Baker pun memunculkan pertanyaan yang sering diajukan banyak orang tua, yakni apakah tinggi badan anak lebih banyak dipengaruhi oleh ayah, ibu, atau faktor lainnya.

Bisakah tinggi badan anak diprediksi?

Melansir laman Medicover Genetics, tidak ada metode yang dapat memastikan tinggi badan anak saat dewasa secara akurat. Namun, sejumlah rumus dapat digunakan untuk memperkirakan tinggi badan berdasarkan tinggi badan kedua orang tua.

Salah satu metode yang paling umum adalah menghitung tinggi badan rata-rata orang tua (mid-parental height). Caranya, jumlahkan tinggi badan ayah dan ibu, kemudian:

  • Tambahkan 13 cm jika anak laki-laki.
  • Kurangi 13 cm jika anak perempuan.
  • Hasilnya kemudian dibagi dua.

Perhitungan tersebut hanya memberikan perkiraan. Sebagian besar anak akan memiliki tinggi badan dewasa yang berada dalam kisaran sekitar 5 cm dari hasil prediksi tersebut.

Metode lain yang kerap digunakan adalah menggandakan tinggi badan anak laki-laki saat berusia dua tahun atau tinggi badan anak perempuan pada usia sekitar 18 bulan untuk memperkirakan tinggi badan saat dewasa.

Genetika menjadi faktor utama

      
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