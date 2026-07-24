Tak Hanya Bikin Lemas, Testosteron Rendah Juga Bisa Picu Pria Mood Swing

PERUBAHAN suasana hati yang mendadak atau mood swing sering kali diidentikkan dengan wanita. Utamanya saat memasuki masa PMS.

Namun, tahukah Anda bahwa pria juga bisa mengalami hal serupa? Jika seorang pria tiba-tiba menjadi lebih sensitif, gampang marah, hingga sering overthinking, bisa jadi itu adalah tanda bahwa kadar hormon testosteron dalam tubuhnya sedang anjlok.

1. Testosteron Rendah

Dokter Spesial Andrologi sekaligus influencer kesehatan, dr. Jefry Tribowo, dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, hormon testosteron tidak hanya berpengaruh pada stamina fisik atau fungsi seksual. Hal ini juga memegang peran krusial terhadap kesehatan mental dan fungsi kognitif seorang pria.

Menurutnya, sensitivitas emosional pada pria ini terjadi karena adanya keterkaitan erat antara hormon tersebut dengan sistem saraf pusat.

"Di otak seorang pria itu ada reseptor atau penerima dari hormon testosteron. Sehingga, ketika hormon testosteron rendah, maka fungsi otak kita tidak dapat bekerja secara optimal," kata dr. Jefry.

dr. Jefry menjelaskan, ketika pasokan hormon testosteron berkurang, dampak yang paling kentara adalah ketidakstabilan emosi. Pria yang biasanya tenang bisa berubah menjadi sosok yang sulit ditebak dan cenderung lebih perasa.

"Pada seseorang yang hormon testosteronnya rendah, dia ngerasainnya, kalau emosinya ini menjadi kurang stabil. Dia menjadi gampang tersinggung, mudah marah, depresi, sedih tanpa sebab yang jelas, gelisah, juga kemampuan berpikir yang terasa menurun. Hal ini dikarenakan ya, hormon testosteron ini berperan penting untuk fungsi otak pria," tambah dia.