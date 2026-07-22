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Profil dan Potret Nadya Hutagalung, Buka Suara Usai Netizen Nyinyir Soal Rambut

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |13:09 WIB
Profil dan Potret Nadya Hutagalung, Buka Suara Usai Netizen Nyinyir Soal Rambut
Profil dan Potret Nadya Hutagalung, Buka Suara Usai Netizen Nyinyir Soal Rambut (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Profil dan Potret Nadya Hutagalung, Buka Suara Usai Netizen Nyinyir Soal Rambut. Nadya Hutagalung menjadi perbincangan di media sosial setelah memberikan respons terhadap komentar seorang netizen yang mengkritik rambut berubannya. Alih-alih tersinggung, model dan presenter tersebut menjelaskan alasan di balik keputusannya mempertahankan warna rambut alami.

Dalam unggahan di media sosial, Nadya menanggapi komentar yang menyebut rambut berubannya telah mengurangi kecantikannya. Netizen tersebut juga menganggap anggapan bahwa rambut beruban cocok untuk seseorang hanyalah sebuah kebohongan.

Menjawab komentar itu, Nadya menegaskan bahwa keputusannya membiarkan rambut memutih bukan untuk mendapatkan pengakuan atau menyenangkan orang lain.

Nadya Hutagalung

"Saya tidak membiarkan rambut saya beruban untuk menyenangkan orang lain," tulis Nadya.

      
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