Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Orang yang Sering Marah-Marah Bisa Kena Gangguan Irama Jantung

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |07:10 WIB
Orang yang Sering Marah-Marah Bisa Kena Gangguan Irama Jantung
Orang yang Sering Marah-Marah Bisa Kena Gangguan Irama Jantung (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kebiasaan meluapkan amarah ternyata bukan hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan jantung. Menurut dokter spesialis jantung, ledakan emosi yang terjadi berulang kali dapat meningkatkan risiko gangguan irama jantung atau aritmia, terutama pada orang yang memiliki faktor risiko penyakit kardiovaskular.

Hal tersebut diungkapkan oleh Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, dr. Bobby Arfhan Anwar, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, ia membagikan tangkapan layar edukasi dari akun Threads miliknya mengenai hubungan antara kebiasaan marah-marah dan risiko gangguan irama jantung.

"Ngasih tau aja kalau yang suka marah-marah apa lagi sampai ngamuk-ngamuk beresiko kena gangguan irama jantung dibanding yang bisa kendalikan amarahnya," tulis dr. Bobby.

Dalam keterangan unggahan tersebut, dr. Bobby menjelaskan bahwa amarah dapat memengaruhi cara kerja jantung. Saat seseorang marah, tubuh akan melepaskan hormon stres, seperti adrenalin dan noradrenalin, yang menyebabkan denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, serta sistem kelistrikan jantung menjadi lebih mudah terpicu.

"Marah bukan hanya memengaruhi emosi, tetapi juga dapat memengaruhi kerja jantung. Saat seseorang marah, tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan noradrenalin. Hormon ini menyebabkan denyut jantung menjadi lebih cepat, tekanan darah meningkat, dan sistem kelistrikan jantung menjadi lebih mudah terpicu," jelasnya.

Risiko tersebut akan semakin tinggi pada orang yang memiliki penyakit jantung, hipertensi, gangguan elektrolit, atau individu yang memang memiliki kerentanan terhadap gangguan irama jantung.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/21/481/2428376/sampai-separah-apa-pasien-jantung-baru-dipasang-ring-KMjx3MM25L.jpg
Sampai Separah Apa, Pasien Jantung Baru Dipasang Ring?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/09/29/481/1785627/memasang-ring-pada-pasien-jantung-cegah-kematian-mendadak-4xh2TzFYf7.jpg
Memasang Ring pada Pasien Jantung Cegah Kematian Mendadak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/10/22/481/1235985/alasan-jk-pilih-pasang-ring-jantung-di-jakarta-f7smQ9j0hZ.jpg
Alasan JK Pilih Pasang Ring Jantung di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/10/481/1211764/mungkinkah-ring-jantung-yang-dipasang-patah-ini-penjelasannya-GAHf4rUNUK.jpg
Mungkinkah Ring Jantung yang Dipasang Patah? Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/10/481/1211741/usai-pasang-ring-jantung-jk-harus-lakukan-ini-RN9si6fJWq.jpg
Usai Pasang Ring Jantung, JK Harus Lakukan Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/09/10/481/1211718/apa-fungsi-ring-jantung-yang-dipasang-oleh-jusuf-kalla-X2Bbv3cPH5.jpg
Apa Fungsi Ring Jantung yang Dipasang oleh Jusuf Kalla?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement