Tampil Modis dan Ceria, Tips Gaya Polkadot untuk Hijaber

JAKARTA - Motif polkadot selalu punya tempat khusus di dunia mode. Pola bulat-bulat yang ikonis ini identik dengan kesan ceria, klasik, dan unik. Namun, bagi para pengguna hijab (hijaber), memakai busana polkadot kadang menghadirkan keraguan tersendiri. Ada kekhawatiran bahwa motif ini akan membuat tubuh terlihat lebih berisi, gaya menjadi terlalu ramai, atau bahkan terkesan kekanak-kanakan.

Padahal, jika dipadupadankan dengan tepat, motif polkadot justru bisa membuat penampilanmu terlihat segar, elegan, dan tidak membosankan. Berikut adalah tips untuk menaklukkan motif polkadot dalam gaya hijab harianmu.

Kiat Padu Padan Polkadot yang Tepat

Polkadot nuansa hitam putih. (Foto: dok Pinterest)

Agar tak terlihat berlebihan, kunci utama dalam memakai motif polkadot adalah seimbang. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kamu terapkan:

Padukan dengan Elemen Polos: Jika kamu memakai kemeja atau blus polkadot, pastikan bawahan (celana atau rok) dan hijab yang kamu kenakan berwarna polos. Ambil salah satu warna dari motif polkadotmu untuk dijadikan warna hijab agar senada.

Perhatikan Pemilihan Bahan: Pilihlah busana polkadot dengan bahan kain yang lemas dan jatuh (flowy), seperti sifon, rayon, atau katun ringan. Bahan yang jatuh akan mengikuti bentuk tubuh dengan luwes dan menghindari kesan kaku atau bervolume.

Mulai dari Nuansa Klasik: Jika kamu baru pertama kali mencoba motif ini, mulailah dengan warna klasik seperti hitam-putih atau biru dongker-putih. Warna tersebut jauh lebih mudah dipadukan dan selalu memberikan kesan anggun.

Jadikan Sebagai Aksen: Belum percaya diri memakai baju polkadot? Kamu bisa memulainya dari elemen kecil. Gunakan syal, tas, atau bahkan rok lipit bermotif polkadot kecil dengan atasan kemeja berpotongan longgar yang berwarna netral.

Hindari Tabrak Motif yang Terlalu Ramai: Memadukan polkadot dengan garis-garis atau bunga-bunga memang bisa menghasilkan gaya eksentrik. Namun, untuk gaya sehari-hari yang aman dan elegan, sebaiknya hindari mencampur polkadot dengan motif lain yang sama-sama mencolok.

Inspirasi Gaya Akhir Pekan

Rok polkadot. (Foto: dok Pinterest)

Untuk gaya santai saat berkumpul bersama teman di akhir pekan, kamu bisa mencoba memakai rok panjang bermotif polkadot sedang. Padukan rok tersebut dengan kaus lengan panjang berwarna putih polos dan jaket jin berpotongan besar (oversized). Lengkapi dengan hijab pashmina berwarna netral dan sepatu kets putih kesayanganmu.

Hasilnya? Penampilan yang santai, trendi, dan pastinya sangat nyaman digunakan untuk beraktivitas seharian.

Jangan ragu untuk bereksperimen dengan isi lemarimu. Motif polkadot adalah cara paling menyenangkan untuk menyuntikkan sedikit keceriaan ke dalam gaya hijabmu sehari-hari!

(Agustina Wulandari )

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