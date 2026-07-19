JAKARTA - Motif polkadot selalu punya tempat khusus di dunia mode. Pola bulat-bulat yang ikonis ini identik dengan kesan ceria, klasik, dan unik. Namun, bagi para pengguna hijab (hijaber), memakai busana polkadot kadang menghadirkan keraguan tersendiri. Ada kekhawatiran bahwa motif ini akan membuat tubuh terlihat lebih berisi, gaya menjadi terlalu ramai, atau bahkan terkesan kekanak-kanakan.
Padahal, jika dipadupadankan dengan tepat, motif polkadot justru bisa membuat penampilanmu terlihat segar, elegan, dan tidak membosankan. Berikut adalah tips untuk menaklukkan motif polkadot dalam gaya hijab harianmu.
Agar tak terlihat berlebihan, kunci utama dalam memakai motif polkadot adalah seimbang. Berikut adalah beberapa langkah yang bisa kamu terapkan:
Untuk gaya santai saat berkumpul bersama teman di akhir pekan, kamu bisa mencoba memakai rok panjang bermotif polkadot sedang. Padukan rok tersebut dengan kaus lengan panjang berwarna putih polos dan jaket jin berpotongan besar (oversized). Lengkapi dengan hijab pashmina berwarna netral dan sepatu kets putih kesayanganmu.
Hasilnya? Penampilan yang santai, trendi, dan pastinya sangat nyaman digunakan untuk beraktivitas seharian.
Jangan ragu untuk bereksperimen dengan isi lemarimu. Motif polkadot adalah cara paling menyenangkan untuk menyuntikkan sedikit keceriaan ke dalam gaya hijabmu sehari-hari!
(Agustina Wulandari )
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