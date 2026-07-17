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Cegah DBD pada Anak, Dokter Sarankan Pakai Lotion Antinyamuk hingga Vaksin

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 18 Juli 2026 |09:05 WIB
Cegah DBD pada Anak, Dokter Sarankan Pakai Lotion Antinyamuk hingga Vaksin
Anak. (Foto: Freepik)
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DEMAM Berdarah Dengue (DBD) masih menjadi salah satu penyakit yang perlu diwaspadai. Utamanya saat musim hujan atau ketika populasi nyamuk meningkat.

Karena itu, orangtua perlu melakukan berbagai langkah pencegahan. Hal ini dilakukan demi anak terhindar dari gigitan nyamuk penyebab DBD.

1. Pakai Lotion Antinyamuk

Dokter spesialis anak dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone mengatakan, penggunaan lotion antinyamuk menjadi salah satu cara sederhana yang dapat dilakukan sebelum anak beraktivitas di luar rumah.

"Sebagai langkah preventif yang pertama, benar banget, kita bisa pakai lotion antinyamuk," ujar dr. Atika.

2. Gunakan Pakaian yang Menutupi Kulit

Selain lotion antinyamuk, dr. Atika juga menyarankan agar anak mengenakan pakaian berlengan panjang dan celana panjang jika memungkinkan. Tujuannya untuk meminimalkan area kulit yang terbuka sehingga mengurangi risiko gigitan nyamuk.

"Selain itu, bisa juga menggunakan baju lengan panjang. Jadi, menghindari kulit yang bisa digigit oleh nyamuk," jelas dr. Atika.

Meski begitu, pemilihan pakaian tetap perlu disesuaikan dengan cuaca. Dengan begitu, anak tetap merasa nyaman saat beraktivitas.

 

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