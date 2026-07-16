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Dokter: Batuk Pilek Anak Sudah Menular 1–2 Hari Sebelum Muncul Gejala

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |20:05 WIB
Dokter: Batuk Pilek Anak Sudah Menular 1–2 Hari Sebelum Muncul Gejala
Anak batuk pilek. (Foto: Freepik)
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BATUK pilek menjadi salah satu penyakit yang paling sering dialami anak usia sekolah. Tak heran, ketika satu anak mulai sakit, dalam waktu singkat beberapa teman sekelasnya juga mengalami gejala serupa.

Lantas, seberapa cepat sebenarnya batuk pilek dapat menular antaranak di dalam kelas? Hal ini tentu jadi sorotan karena tahun ajaran baru 2026/2027 baru saja dimulai.

1. Penularan Batuk Pilek

Dokter spesialis anak dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone mengingatkan bahwa batuk pilek pada anak dapat menular bahkan sebelum gejalanya terlihat. Kondisi ini membuat penyebaran virus di lingkungan sekolah maupun tempat bermain sering kali sulit dicegah.

Menurut dr. Atika, penularan virus penyebab batuk pilek umumnya sudah dapat terjadi sekitar 1-2 hari sebelum anak mulai mengalami gejala. Tentu saja, ini harus jadi perhatian para orangtua.

"Sebenarnya penularan itu bisa terjadi 1–2 hari sebelum anak muncul gejala. Jadi misalnya si A baru mulai batuk pilek hari ini, sebenarnya satu sampai dua hari sebelumnya dia sudah bisa menularkan virus kepada orang lain," jelas dr. Atika.

 

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