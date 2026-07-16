Bukan Cuma Buat Masak! Ini 4 Manfaat Cuka yang Bisa Bikin Rumah Kinclong

JAKARTA - Cuka putih ternyata bukan cuma buat masak atau mencuci baju. Bahan dapur yang satu ini punya empat manfaat tersembunyi untuk urusan rumah yang tak disangka, salah satunya bisa menghilangkan sisa lem stiker yang membandel tanpa bekas.

Dilansir dari Taiwan ETtoday, cuka yang sering dipakai masak ini biasanya sering dianggap sebagai bahan untuk menghilangkan bau amis, atau bantu urusan cuci-mencuci. Padahal, selain alami, bebas racun, dan tidak meninggalkan residu bahan kimia, cuka punya banyak fungsi praktis yang jarang orang tahu. Berikut ini empat manfaat tersembunyi cuka di rumah.

Manfaat Cuka untuk Urusan Rumah

1. Bersihkan Sisa Stiker Tanpa Repot

Entah itu di mainan baru, piring, atau stiker yang ditempel sembarangan sama anak-anak di tembok atau kulkas, sisa lemnya sering banget meninggalkan noda hitam yang lengket. Daripada pakai cairan pembersih kimia yang keras, coba celupkan cotton bud (kapas buap) ke dalam cuka putih, lalu oleskan ke sisa lem tersebut selama sekitar 5 menit.

Kandungan asamnya akan melunakkan lem, sehingga kamu bisa mengelapnya sampai bersih tanpa sisa. Trik ini sangat ampuh buat permukaan kaca, porselen, dan baja nirkarat (stainless steel). Tapi ingat, jangan pakai cara ini di furnitur kayu imitasi atau permukaan yang dicat, karena asamnya bisa bikin warnanya pudar atau catnya menggelembung.

2. Hilangkan Karat dan Kilapkan Perkakas

Kalau gunting dapur mulai kaku atau berkarat, atau perkakas seperti obeng mulai karatan, rendam saja bagian besi yang berkarat itu langsung ke dalam cuka putih murni selama beberapa jam. Asam pada cuka akan bereaksi dengan karat. Setelah direndam, sikat pelan-pelan, dan karatnya akan rontok, bikin alatnya jadi tajam dan kinclong lagi.