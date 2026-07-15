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8 Manfaat Minum Air Lemon untuk Kesehatan, Benarkah Bisa Bikin Kurus?

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |10:09 WIB
8 Manfaat Minum Air Lemon untuk Kesehatan, Benarkah Bisa Bikin Kurus?
8 Manfaat Minum Air Lemon untuk Kesehatan, Benarkah Bisa Bikin Kurus? (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Menambahkan irisan atau perasan lemon ke dalam segelas air putih bukan hanya membuat rasanya lebih segar. Minuman sederhana ini juga dipercaya memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan, mulai dari membantu menjaga hidrasi tubuh hingga mendukung fungsi organ tertentu.

Lemon merupakan buah sitrus yang kaya vitamin C dan mengandung berbagai nutrisi penting seperti kalium, vitamin B6, folat, serta antioksidan. Meski bukan minuman ajaib yang bisa menyembuhkan penyakit, air lemon dapat menjadi bagian dari pola hidup sehat jika dikonsumsi secara rutin dan tetap diimbangi pola makan bergizi, demikian dilansir dari laman Prevention.

Berikut beberapa manfaat air lemon

1. Membantu Tubuh Tetap Terhidrasi

Bagi sebagian orang, air putih terasa membosankan sehingga membuat asupan cairan kurang optimal. Menambahkan lemon bisa menjadi cara sederhana agar lebih semangat minum air setiap hari. Tubuh yang terhidrasi dengan baik berperan penting dalam menjaga metabolisme, fungsi organ, hingga konsentrasi.

2. Kaya Vitamin C

Lemon merupakan sumber vitamin C yang berfungsi sebagai antioksidan. Nutrisi ini membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas sekaligus mendukung daya tahan tubuh dan pembentukan kolagen.

      
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