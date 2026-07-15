Rekomendasi Perpustakaan di Jakarta, Ruang Baca Nyaman dan Estetik

JAKARTA - Kalau kamu bosan dengan hiburan ke mall atau riuhnya tempat wisata dan ingin merasakan tenang sejenak sambil membaca buku atau sekadar cari ide, yuk main ke perpustakaan. Kini, kamu bisa menyalurkan hobi membaca atau mengerjakan tugas kuliah di perpustakaan yang estetik dan instagramable khasnya anak muda.

Berikut adalah lima rekomendasi perpustakaan di Jakarta yang memiliki desain kekinian serta fasilitas lengkap, sangat cocok untuk membaca, bekerja, atau sekadar mencari inspirasi.

Pilihan Perpustakaan di Jakarta

1. Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin Cikini

Perpustakaan Jakarta dan Pusat Dokumen Sastra HB Jassin. (Foto: dok Instagram/perpusjkt)

Perpustakaan yang berlokasi di Taman Ismail Marzuki ini sangat populer karena interiornya yang modern, estetis, dan nyaman. Tempat ini sering menjadi tujuan utama warga kota yang ingin membaca sambil menikmati suasana yang mendukung produktivitas.

Perpustakaan ini memiliki lebih dari 38.000 judul buku, area kerja, ruang diskusi, ruang bermain anak, bilik cerita, ruang baca privat, hingga ruang siniar (podcast). Terdapat juga banyak titik foto yang menarik. Lokasinya di Kompleks Taman Ismail Marzuki, Jl. Cikini Raya, Menteng, Jakarta Pusat. Kamu perlu melakukan reservasi secara daring melalui situs Jaklitera sebelum berkunjung.

2. Perpustakaan Jakarta Nyi Ageng Serang

Cabang baru dari Perpustakaan Jakarta ini menawarkan pengalaman membaca yang segar dengan konsep modern. Suasananya sangat cocok bagi kamu yang membutuhkan konsentrasi tinggi atau ruang tenang di tengah kota.