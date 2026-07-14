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Mewah, Shenina Cinnamon Pakai Perhiasan Rp3,1 Miliar saat Foto Maternity

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |10:05 WIB
Mewah, Shenina Cinnamon Pakai Perhiasan Rp3,1 Miliar saat Foto Maternity
Shenina Cinnamon dan Angga Yunanda. (Foto: Instagram/@sheninacinnamon)
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SHENINA Cinnamon dan Angga Yunanda kembali mencuri perhatian. Kali ini, Shenina ramai disorot karena pakai perhiasan mewah bernilai fantastis saat foto maternity.

Ya, Shenina kembali mengunggah foto maternity terbaru jelang kelahirannya. Kali ini, ada konsep berbeda yang diusungnya.

Shenina Cinnamon

1. Shenina Cinnamon Foto Maternity

Setelah beberapa kali mengunggah maternity shoot dengan konsep berbeda, kini Shenina kembali tampil anggun dalam balutan gaun putih yang memperlihatkan baby bump-nya. Dalam potret terbaru yang diunggah di akun Instagram bersama mereka, Shenina tampil elegan sambil membawa rangkaian bunga.

Angga sendiri hanya menuliskan emoji hati berwarna putih sebagai caption unggahan tersebut. Namun, perhatian warganet tak hanya tertuju pada konsep pemotretan yang estetik.

 

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