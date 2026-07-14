3 Tempat Thrifting yang Paling Hits di Jakarta, Gaya dengan Sustainable Fashion

JAKARTA - Mencari pakaian bekas berkualitas atau thrifting bukan sekadar tren fesyen berkelanjutan, melainkan seni menemukan gaya personal. Bagi pecinta estetika vintage dan gaya 90s grunge, seperti kemeja flanel oversize, jaket denim pudar, hingga kaos band jadul, Jakarta punya spot-spot legendaris yang wajib dieksplorasi.

Nah, buat kamu yang ingin berburu pakaian thrifting, ini rekomendasinya:

1. Pasar Senen

Membicarakan thrifting di ibu kota tentu tak lengkap tanpa menyebut sentra pakaian bekas terbesar ini. Tempat ini adalah medan tempur sejati bagi mereka yang rela mengaduk-aduk tumpukan baju demi sebuah hidden gem. Jangan lupakan juga berbelanja di Senen Jaya 1 dan 2 yang memiliki fasilitas lebih nyaman, atau singgah ke area Pasar Induk Senen yang lokasinya saling berdekatan.

Di sini, kamu akan sangat mudah menemukan kemeja flanel tebal, celana corduroy longgar, hingga jaket oversized kulit dan denim yang sangat kental dengan era 90-an. Jika kamu memiliki keterampilan menawar, pakaian vintage keren bisa didapatkan dengan harga yang sangat murah meriah. Jangan lupa, karena barangnya melimpah ruah, kamu harus ekstra sabar dan teliti mengecek kondisi jahitan dan noda pada pakaian sebelum membeli.

2. Pasar Santa

Jika kamu lebih menyukai pengalaman belanja yang lebih santai dan terkurasi, pasar modern di Kebayoran Baru ini adalah tempat yang tepat. Dikenal juga dengan pencarian Pasar Santa Jaksel atau Ps. Santa, lantai atasnya dipenuhi toko-toko independen yang dikelola oleh anak muda yang sangat peka terhadap kultur pop dan fesyen masa lalu.