Natasha Rizky Pernah Jadi Korban Bully di Sekolah, Diancam Dibunuh Kakak Kelas saat SMP

Natasha Rizky Pernah Jadi Korban Bully di Sekolah, Diancam Dibunuh Kakak Kelas saat SMP (Foto: Instagram)

JAKARTA – Natasha Rizky mengungkap pengalaman kelam yang pernah dialaminya semasa duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mantan istri Desta Mahendra itu mengaku pernah menjadi korban perundungan (bullying), bahkan sempat mendapat ancaman pembunuhan dari kakak kelasnya.

Kisah tersebut terungkap saat Natasha berinteraksi di platform Threads melalui unggahan milik Denny Sumargo. Awalnya, pria yang akrab disapa Densu itu mengajukan pertanyaan kepada warganet mengenai pengalaman menjadi korban bullying dan cara mereka bangkit dari kondisi tersebut.

"Siapa di sini pernah jadi korban bully? Gimana cara kalian keluar dari kondisi itu?" tulis Denny Sumargo dalam unggahannya, dikutip pada Senin (13/7/2026).

Tak disangka, Natasha Rizky ikut meninggalkan komentar pada unggahan tersebut. Ibu tiga anak itu menceritakan bahwa dirinya pernah mengalami intimidasi yang cukup mengerikan. Bukan hanya mendapat ejekan, ia juga mengaku dikejar hingga ke dalam kelas.

"Aku pas SMP. Dikejar ampe ke kelas, terus dilempar buku dari pintu kelas ke tempat duduk," ungkap Natasha Rizky.

Diancam Dibunuh

Situasi semakin mencekam karena pelaku yang merupakan kakak kelasnya itu juga melontarkan ancaman serius. Natasha mengaku sempat diancam akan dibunuh.

"Setelah itu kakak kelasnya bilang, 'Gw bunuh ya lo'," sambung perempuan yang akrab disapa Aca tersebut.