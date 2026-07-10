Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Warteg Langganan Selebritis yang Hits di Jakarta

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |15:10 WIB
5 Warteg Langganan Selebritis yang Hits di Jakarta
5 Warteg Langganan Selebritis yang Hits di Jakarta (Foto: Gmaps)
A
A
A

JAKARTA - Warung Tegal (warteg) tak lagi sekadar dikenal sebagai tempat makan murah dengan menu rumahan. Di Jakarta, sejumlah warteg justru menjadi favorit para artis berkat cita rasanya yang konsisten, pilihan lauk yang lengkap, hingga suasana yang sederhana namun nyaman.

Meski identik dengan harga terjangkau, beberapa warteg ini berhasil menarik perhatian publik karena sering dikunjungi figur publik. Mulai dari presenter, musisi, hingga selebritas Tanah Air, mereka tak segan menikmati hidangan rumahan di tempat makan yang merakyat.

Deretan warteg yang menjadi langganan para selebritas di Jakarta.

1. Warteg Agung 2

Warteg Agung 2 di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, dikenal sebagai salah satu warteg yang cukup populer di kalangan artis. Sejumlah nama seperti Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting, hingga beberapa DJ pernah terlihat menyantap makanan di tempat ini.

Setiap hari tersedia sekitar 50 pilihan menu, mulai dari aneka sayur, ayam, ikan, telur, hingga berbagai olahan rumahan. Lokasinya berada di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

2. Warteg Gang Mangga

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/612/3085314/5_artis_yang_suka_makan_di_warteg-T3Bl_large.jpg
5 Artis yang Suka Makan di Warteg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/298/2817641/ada-warteg-di-amsterdam-dengan-makanan-khas-indonesia-jual-tempe-orek-cnSR2jNdfS.jpg
Ada Warteg di Amsterdam dengan Makanan Khas Indonesia, Jual Tempe Orek?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/24/298/2430009/viral-warteg-legendaris-harga-bintang-5-sudah-jualan-44-tahun-loh-6qfFtjwFa9.jpg
Viral Warteg Legendaris Harga Bintang 5, Sudah Jualan 44 Tahun Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/19/298/2081050/viral-warteg-khusus-milenial-full-wi-fi-dan-free-drink-XlQZPFvDy0.jpg
Viral Warteg Khusus Milenial, Full Wi-Fi dan Free Drink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/02/04/298/2013380/transaksi-warteg-lewat-lubang-kecil-jadi-viral-netizen-drive-thru-dengan-kearifan-lokal-7qNeKnWleS.jpg
Viral Warteg Drive Thru Jebol Tembok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/08/09/298/1934119/7-kepanjangan-menu-warteg-bukannya-kenyang-malah-bikin-baper-A9FS5bcP5R.jpg
7 Kepanjangan Menu Warteg Bukannya Kenyang Malah Bikin Baper
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement