5 Warteg Langganan Selebritis yang Hits di Jakarta

JAKARTA - Warung Tegal (warteg) tak lagi sekadar dikenal sebagai tempat makan murah dengan menu rumahan. Di Jakarta, sejumlah warteg justru menjadi favorit para artis berkat cita rasanya yang konsisten, pilihan lauk yang lengkap, hingga suasana yang sederhana namun nyaman.

Meski identik dengan harga terjangkau, beberapa warteg ini berhasil menarik perhatian publik karena sering dikunjungi figur publik. Mulai dari presenter, musisi, hingga selebritas Tanah Air, mereka tak segan menikmati hidangan rumahan di tempat makan yang merakyat.

Deretan warteg yang menjadi langganan para selebritas di Jakarta.

1. Warteg Agung 2

Warteg Agung 2 di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan, dikenal sebagai salah satu warteg yang cukup populer di kalangan artis. Sejumlah nama seperti Raffi Ahmad, Ayu Ting Ting, hingga beberapa DJ pernah terlihat menyantap makanan di tempat ini.

Setiap hari tersedia sekitar 50 pilihan menu, mulai dari aneka sayur, ayam, ikan, telur, hingga berbagai olahan rumahan. Lokasinya berada di Jalan KH Ahmad Dahlan No. 10, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. Warteg Gang Mangga