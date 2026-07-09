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Kunjungan PM Modi ke Candi Prambanan, Menpar: Jadi Jembatan Pariwisata Budaya dan Spiritual Indonesia-India

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |19:05 WIB
Kunjungan PM Modi ke Candi Prambanan, Menpar: Jadi Jembatan Pariwisata Budaya dan Spiritual Indonesia-India
PM Modi saat mengunjungi Candi Prambanan. (Foto: Kementerian Pariwisata)
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JAKARTA – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI menyambut baik kunjungan Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, ke Indonesia. Dalam agenda itu, PM Modi mengunjungi Candi Prambanan, Yogyakarta.

Menteri Pariwisata (Menpar) Republik Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, pun menyambut baik kunjungan itu. Menurutnya, ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan Indonesia dan India melalui budaya, spiritualitas, dan pariwisata.

Candi Prambanan

1. Kunjungan PM Modi ke Candi Prambanan

Widiyanti menilai Indonesia dan India memiliki kedekatan peradaban yang kuat. Jejak hubungan kedua bangsa tercermin dalam seni, bahasa, sastra, arsitektur, tradisi spiritual, hingga kisah-kisah besar seperti Ramayana dan Mahabharata.

“Kami melihat kunjungan Perdana Menteri Modi ke Prambanan sebagai momentum yang sangat penting untuk memperkuat hubungan antar masyarakat atau people-to-people contact antara Indonesia dan India. Hubungan kedua negara bukan hanya hubungan diplomatik, tetapi juga hubungan budaya dan peradaban yang telah terbangun sejak lama,” kata Menteri Pariwisata saat mendampingi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Candi Prambanan, Yogyakarta.

Candi Prambanan merupakan salah satu simbol kedekatan peradaban Indonesia dan India. Kompleks candi Hindu tersebut tidak hanya menghadirkan warisan arsitektur dan spiritualitas, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai peradaban India diterima, diolah, dan diperkaya menjadi ekspresi kebudayaan yang khas Indonesia.

“Kami ingin menjadikan Prambanan sebagai salah satu jembatan penting dalam memperkuat hubungan pariwisata budaya dan spiritual antara Indonesia dan India. Bersama Bali, Prambanan memiliki kedekatan emosional dan spiritual yang kuat dengan wisatawan India,” kata Menteri Pariwisata.

 

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