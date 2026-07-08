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Viral! Nenek 90 Tahun Akhirnya Setuju Nikah dengan Kekasihnya Setelah 64 Tahun Pacaran, Alasannya Bikin Tercengang

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Nenek 90 Tahun Akhirnya Setuju Nikah dengan Kekasihnya Setelah 64 Tahun Pacaran, Alasannya Bikin Tercengang
Kakek nenek akhirnya menikah setelah pacaran 64 tahun. (Foto: Instagram)
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SEBUAH kisah viral di media sosial soal nenek 90 tahun yang akhirnya setuju menikah dengan kekasihnya yang berusia 95 tahun. Pernikahan ini akhirnya terjadi setelah pasangan lansia tersebut berpacaran selama 64 tahun lamanya.

Nenek ini pun punya alasan tersendiri mengapa baru setuju menikah dengan kekasihnya tersebut. Namun, alasannya bikin banyak orang tercengang.

Kakek nenek

1. Nenek 90 Tahun Akhirnya Setuju Nikah dengan Kekasihnya

Dilansir dari NDTV, seorang nenek di Kenya bernama Tabitha Wangui akhirnya resmi melepas masa lajangnya. Dia menikah di usia 90 tahun dengan kekasihnya, Ibrahim Mbogo yang berusia 5 tahun lebih tua darinya.

Tabitha perlu waktu lama untuk akhirnya memutuskan menikah dengan Ibrahim. Sebab, pasangan ini diketahui sudah berpacaran selama 64 tahun lamanya sebelum akhirnya sepakat naik pelaminan.

Tabitha dan Ibrahim sudah berpacaran sejak 1960! Kala itu, mereka bertemu dan saling jatuh cinta. Sejak saat itu, mereka menjalani kehidupan bersama dan saling mendampingi selama puluhan tahun.

Meski secara adat telah diakui sebagai suami istri, Ibrahim dan Tabitha belum pernah melangsungkan pernikahan secara resmi di gereja. Setelah lebih dari 60 tahun bersama, mereka akhirnya memutuskan mengucapkan janji suci di hadapan keluarga, sahabat, dan komunitas mereka.

 

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