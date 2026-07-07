Viral, Ibu Asal Mamuju Melahirkan Bayi Kembar Empat dengan Selamat

SEBUAH kabar viral di media sosial soal ibu asal Mamuju yang melahirkan bayi kembar empat. Usai berjuang keras melahirkan keempat bayinya, sang ibu dikabarkan dalam kondisi selamat.

Kabar ini langsung ramai disorot. Kebahagiaan keluarga tersebut pun tampak menular ke masyarakat Indonesia yang turut memberi ucapan selamat dan memanjatkan doa terbaik.

1. Melahirkan Bayi Kembar Empat

Ya, kabar bahagia sekaligus mengharukan datang dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Seorang ibu bernama Hasriana yang berusia 35 tahun menjadi sorotan setelah berhasil melahirkan bayi kembar empat atau quadruplets dengan selamat.

Proses persalinan dilakukan di RSUD Sulawesi Barat. Kisah persalinan tersebut viral di media sosial karena kehamilan kembar empat merupakan kondisi yang sangat jarang terjadi.

Apalagi, Hasriana melahirkan saat usia kandungannya baru memasuki 32 minggu. Persalinan berlangsung pada Sabtu 4 Juli 2026. Bayi itu berjenis kelamin 2 perempuan dan 2 lainnya laki-laki. Urutan kelahiran bayi sendiri diawali bayi pertama perempuan, kedua laki-laki, ketiga perempuan, dan keempat laki-laki.

Persalinan Hasriana berjalan lancar berkat penanganan tim medis multidisiplin yang terdiri dari dokter spesialis obstetri dan ginekologi, dokter spesialis anestesi, dokter spesialis anak, bidan, perawat, serta tenaga kesehatan lainnya.

Di balik momen membahagiakan itu, suami Hasriana, Mirwansyah, ternyata sempat terkejut ketika mengetahui istrinya mengandung bayi kembar empat. Tetapi, dia tetap bersyukur.