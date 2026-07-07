Persiapan Bekal Anak ke Sekolah, Felicya Angelista: Aku Harus Bangun Jam 3 Pagi

JAKARTA - Aktris Felicya Angelista tengah merasakan peran baru sebagai ibu yang mengurus keperluan sekolah anak. Mengingat putri sulungnya, Graziella Bible Emmanuela, akan segera memulai pendidikan formal, Feli pun mulai menyiapkan mental dan fisik.

Bahkan, Feli mengaku sudah mendapatkan permintaan khusus dari sang buah hati terkait menu makan siang di sekolah. "Asli, mereka tuh udah request, 'Mama nanti aku dibawain lunch-nya ini, ini'. Kata susternya, kalau mau masak gitu, aku harus bangun jam 3 pagi," cerita Felicya Angelista saat ditemui di Senayan belum lama ini.

Meski merasa tertantang dengan rutinitas baru yang akan dijalani ke depan, Feli dan sang suami sudah berbagi tugas. Feli bagian menyiapkan kebutuhan di pagi hari, sementara Caesar Hito bertugas menjemput sang buah hati.

"Aku bagian jemput aja karena siang kan," sahut Hito.

Selain soal sekolah, Feli juga menceritakan tingkah lucu anak-anaknya yang mulai hobi mengambil alih ponsel orang tuanya untuk membuat konten.

"Mereka nggak pernah sengaja dibikin konten, tapi mereka kebiasaan lihat kita. Tiba-tiba buka kamera depan terus bilang 'Iya guys, kalian harus...', gitu. Ceriwis banget," ucap Feli.

(Agustina Wulandari )

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