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HOME WOMEN LIFE

Bikin Kerja Makin Mudah, Ini Rekomendasi Alat AI yang Siap Bantu Hidupmu

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |14:00 WIB
Bikin Kerja Makin Mudah, Ini Rekomendasi Alat AI yang Siap Bantu Hidupmu
Ilustrasi Artificial Intelligence (AI). (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Zaman sekarang, bekerja keras saja sudah tak cukup, tetapi juga harus bekerja cerdas. Untungnya, teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) hadir bukan untuk menggeser kemampuan manusia, melainkan untuk menjadi asisten pribadi yang siap diandalkan kapan saja. 

Kalau kamu merasa tugas harianmu mulai menumpuk dan menyita waktu, saatnya melirik beberapa alat AI berikut ini supaya produktivitasmu melonjak tajam!

1. Si Serba Bisa untuk Segala Draf: ChatGPT dan Google Gemini

Pernah mengalami writer's block saat mau menyusun draf surel (email) ke klien atau membuat rencana kerja? Jangan pusing sendiri. Kamu bisa memanfaatkan ChatGPT atau Google Gemini.

Kedua alat ini sangat piawai dalam mengolah teks. Kamu tinggal memasukkan instruksi (prompt) yang jelas, dan dalam hitungan detik, draf tulisan yang kamu butuhkan sudah siap. Khusus untuk Gemini, keunggulannya adalah integrasi yang mulus dengan ekosistem Google seperti Drive dan Docs, sehingga mempermudah pencarian data di dokumen lama kamu.

2. Riset Akurat dengan Perplexity AI

Kalau kamu butuh melakukan riset mendalam tetapi malas memilah ratusan artikel di mesin pencari konvensional, Perplexity AI adalah jawabannya. Berbeda dengan mesin pencari biasa, Perplexity memberikan jawaban yang langsung merangkum inti masalah, lengkap dengan sumber dan kutipan (citation) yang jelas. Jadi, kamu tidak perlu khawatir terkena disinformasi atau hoaks karena semua datanya bisa langsung kamu verifikasi.

3. Otter.ai, Notulen Rapat Otomatis

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